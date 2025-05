Il Trofeo del World Rugby U20 Championship arriva a Calvisano per il Memorial Alfredo Gavazzi

World Rugby U20 Championship, che l’Italia ospiterà per la terza volta, il Trofeo iridato si appresta a lasciare Rovigo - dove tornare il 19 luglio per essere sollevato al cielo dalla Nazionale vincitrice della Finale - ed a fare rotta su Calvisano. La cittadina bresciana, casa della Società fondata dal past president federale Alfredo Gavazzi, scomparso nel 2022, e cinque volte Campione d’Italia, è la seconda tappa del Trophy Tour che la Federazione Italiana Rugby, insieme a World Rugby, ha organizzato per promuovere nei territori sede di gara, e non solo, il Mondiale giovanile italiano. Calvisano era stata sede di gara del Mondiale U20 già nel 2015, quando la Lombardia aveva ospitato l’intera edizione (Finale di Cremona vinta dai Baby Blacks neozelandesi): il Trofeo sarà esposto oggi allo Stadio “San Michele” in occasione del Trofeo giovanile Memorial “Alfredo Gavazzi”, dedicato proprio alla memoria del dirigente bresciano che ha guidato la FIR dal 2012 al 2021. 🔗 Sport.quotidiano.net - Il Trofeo del World Rugby U20 Championship arriva a Calvisano per il Memorial Alfredo Gavazzi Quando mancano due mesi al calcio d’inizio delU20, che l’Italia ospiterà per la terza volta, iliridato si appresta a lasciare Rovigo - dove tornare il 19 luglio per essere sollevato al cielo dalla Nazionale vincitrice della Finale - ed a fare rotta su. La cittadina bresciana, casa della Società fondata dal past president federale, scomparso nel 2022, e cinque volte Campione d’Italia, è la seconda tappa del Trophy Tour che la Federazione Italiana, insieme a, ha organizzato per promuovere nei territori sede di gara, e non solo, il Mondiale giovanile italiano.era stata sede di gara del Mondiale U20 già nel 2015, quando la Lombardia aveva ospitato l’intera edizione (Finale di Cremona vinta dai Baby Blacks neozelandesi): ilsarà esposto oggi allo Stadio “San Michele” in occasione delgiovanile”, dedicato proprio alla memoria del dirigente bresciano che ha guidato la FIR dal 2012 al 2021. 🔗 Sport.quotidiano.net

Su questo argomento da altre fonti

LIVE Italia-Francia 0-10, Sei Nazioni rugby U20 in DIRETTA: meta trasformata per i francesi - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19? Traversier finta il passaggio e supera il proprio marcatore. Daunivucu arriva in assistenza corre per una ventina di metri e poi apre per Rates che sigla la meta da posizione defilata. Italia-Francia 0-15. 18? Film già visto. Come pochi minuti fa l’Italia sbaglia la touche nei 22 francesi con un lancio troppo lungo. 17? Non rotola via il placcatore francese. 🔗oasport.it

LIVE Irlanda-Francia 27-42, Sei Nazioni rugby 2025 in DIRETTA: i transalpini intravedono il trofeo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE PARTITA: IRLANDA-FRANCIA 27-42 81?- Trasforma Prendergast. Irlanda 27 Francia 42. 81?- META IRLANDA! Conan sfrutta la prateria sulla fascia sinistra. Meta amara per il numero 20 irlandese. 80?- Ci prova ancora l’Irlanda, che vuole sfruttare la superiorità numerica. Siamo ormai al difuori del tempo regolamentare. 80?- Ultimi 60 secondi di un big match che ha vissuto un primo tempo equilibrato ed una ripresa a forti tinte bleus. 🔗oasport.it

Trofeo Denti 2025: sedici squadre di rugby si sfidano a Prato - As Rugby Milano, Cus Torino Rugby, Firenze Rugby 1931, Rugby Florentia, Frascati Rugby, Highlanders Formigine Rugby, Rugby Livorno 1931, Modena Rugby 1965, Puma Bisenzio, Rugby Fun Albisola, Rugby Superba, Sesto Rugby, Valdinievole Rugby, Vasari Arezzo Rugby, Hammers Campobasso. Oltre ai padroni di casa (nonché organizzatori) del Gispi. Sono le sedici società provenienti da tutta Italia che si contenderanno il "Trofeo Denti", pronto a prendere il via nel weekend in memoria dello storico dirigente del rugby pratese Luciano Denti. 🔗sport.quotidiano.net

Le notizie più recenti da fonti esterne

Il Trofeo del World Rugby U20 Championship arriva a Calvisano per il Memorial Alfredo Gavazzi; World Rugby U20: il Trofeo in mostra a Rovigo in occasione della finale di Coppa Italia e per il “Memorial Suriani”; Il Trofeo del World Rugby U20 Championship in tour in Italia: ecco le tappe principali; Rugby, il Mondiale Under 20 torna in Italia. 🔗Cosa riportano altre fonti

Il Trofeo del World Rugby U20 Championship in tour in Italia: ecco le tappe principali - ispirando e avvicinando i giovani che saranno presenti sugli spalti per vivere l’emozionante atmosfera del torneo”. TAGCalvisano Championship Italia 2025 rovigo Rugby trofeo Trophy Tour Verona Viadana ... 🔗nordest24.it

Mondiale U20 Rugby, il Trofeo domenica 4 maggio a Viadana - In attesa di essere alzato al cielo dal Capitano della squadra che il prossimo 19 luglio si aggiudicherà il Titolo di Campione del Mondo U20, il Trofeo del World Rugby Under 20 Championship ... 🔗tuttomantova.it

Rugby: il trofeo del World Under 20 Championship a Rovigo - Il Trofeo del World Rugby Under 20 Championship è arrivato a Rovigo ... le due finaliste della rassegna iridata contendersi il titolo di Campione del Mondo U20. della Suzuki Vitara messa a ... 🔗napolimagazine.com