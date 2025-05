Il tema del lavoro è una cosa seria Il Concertone no

Concertone, dei messaggi buoni per allestire un po' di propaganda a sinistra e nel sindacato. Tutta fuffa. Non c'è niente che resti nell'agenda politica e lo dimostrerà il quorum (scarso) con cui gli italiani giudicheranno i quesiti promossi dai sindacati, dalla sinistra e dal Movimento Cinquestelle. Eppure il tema del lavoro è imponente ed è maledettamente politico perché include questioni di elevata densità. Non ci sono dibattiti, riflessioni, tesi che conducano a proposte scritte. La questione salariale, con la sua inadeguatezza rispetto agli shock di questo tempo, sarà un macigno che sfonderà la rete tra cittadini e partiti politici. Ma ne è solo una parte, poiché oltre al poco di oggi c'è da fare i conti con il nulla del domani, nel senso che il nuovo mondo ad alta densità tecnologica tende e tenderà ad escludere figure professionali e lavorative in percentuali che già oggi dovrebbero allarmare.

Il Primo maggio ormai è la festa del concertone, dei messaggi buoni per allestire un po' di propaganda a sinistra e nel sindacato. Tutta ...

