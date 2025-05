Il Telegraph non si tiene esulta per la sentenza della Corte Suprema sui trans | alleluia ma non è finita

alleluia“. esulta Oliver Brown sulle pagine del conservatore Telegraph che non riesce a trattenersi. Lo sport ha riconosciuto quello che per il quotidiano è una battaglia per “l’equità di mezza popolazione”, ovvero le donne. In Inghilterra, la Corte Suprema ha infatti stabilito in una sentenza che “è legalmente donna solo chi è nata biologicamente femmina“. Il Telegraph, J.K Rowling non aspettavano altro. Il caso di Imane Khelif (che, ricordiamolo, non è trans)è ancora indigesto nella patria del tè delle cinque. Così come non è andato giù il caso Petrillo alle Paraolimpiadi.E infatti il quotidiano ora sia aspetta che, come un effetto domino, anche il Cio, ora è presieduto da una donna, e la Fifa si adeguino alla sentenza della Corte Suprema.In questi giorni lo hanno fatto la Football Association, la Federcalcio inglese. 🔗 Ilnapolista.it - Il Telegraph non si tiene, esulta per la sentenza della Corte Suprema sui trans: “alleluia, ma non è finita” “.Oliver Brown sulle pagine del conservatoreche non riesce a trattenersi. Lo sport ha riconosciuto quello che per il quotidiano è una battaglia per “l’equità di mezza popolazione”, ovvero le donne. In Inghilterra, laha infatti stabilito in unache “è legalmente donna solo chi è nata biologicamente femmina“. Il, J.K Rowling non aspettavano altro. Il caso di Imane Khelif (che, ricordiamolo, non è)è ancora indigesto nella patria del tè delle cinque. Così come non è andato giù il caso Petrillo alle Paraolimpiadi.E infatti il quotidiano ora sia aspetta che, come un effetto domino, anche il Cio, ora è presieduto da una donna, e la Fifa si adeguino alla.In questi giorni lo hanno fatto la Football Association, la Federcalcio inglese. 🔗 Ilnapolista.it

Approfondimenti da altre fonti

Volley A1 femminile, la Bartoccini MC Restauri esulta: Gardini finisce in nazionale - L’azzurro Italia fa nuovamente tappa in casa Perugia grazie alla schiacciatrice classe 2003 Beatrice Gardini, convocata dalla Federazione Italiana Pallavolo per il collegiale di preparazione in vista della Volleyball Nations League 2025 (4 giugno - 27 luglio). Lo stage al quale prenderà parte la... 🔗perugiatoday.it

Il Pd si spacca sul Rearm Ue: Schlein tiene il punto ma i riformisti in pressing per un confronto - Il Pd si spacca a Bruxelles sulla risoluzione sul Libro Bianco della difesa e l’appoggio al piano di riarmo della Commissione europea. Alla fine sono undici gli astenuti – linea promossa da Elly Schlein – mentre in dieci votano a favore. A ‘disobbedire’ sono i riformisti: il presidente dem Stefano Bonaccini, la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno e poi Antonio Decaro, Giorgio Gori, Elisabetta Gualmini, Giuseppe Lupo, Pierfrancesco Maran, Alessandra Moretti, Irene Tinagli e Raffaele Topo. 🔗lapresse.it

"Si allargano i diritti sociali dei cittadini extracomunitari": esulta la Cgil - Con la sentenza n.25/25 del 20 marzo 2025, il Tribunale del Lavoro di Vasto ha riconosciuto il diritto all’assegno sociale anche ai cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno per motivi familiari, segnando un passo fondamentale verso l’equità e l’inclusione. La decisione, emessa... 🔗chietitoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Il Telegraph non si tiene, esulta per la sentenza della Corte Suprema sui trans: alleluia, ma non è finita; Salvini esulta: “Con nuovo Codice della strada morti calati del 25%”. 🔗Cosa riportano altre fonti