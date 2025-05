Il sovversivo oroscopo di maggio 2025

maggio? Eh, vediamo un po' l'oroscopo.ArieteMeno effetto miccia, più accendino strategico. maggio parte con Marte che vi carica a pallettoni, ma è solo dal 22 con il sestile a Urano (cos'è il sestile? Ah boh, se volete queste informazioni citofonate Paolo Fox), che si apre il vero spiraglio per concretizzare. Prima di allora: state ben calmi e osservate. Mercurio retrogrado vi chiede di pesare le parole e non firmare con troppa leggerezza (o entusiasmo). Una sorpresa sul fronte finanziario potrebbe arrivare da un vecchio contatto. Ma occhio: non tutti i ritorni meritano il vostro entusiasmo. Alcuni solo un visualizzato senza risposta su Instagram.ToroVenere vi coccola, Giove vi finanzia e Saturno osserva in silenzio tipo vecchio professore (che ansia!). La seconda casa illuminata parla chiaro: è ora di capire che fine fanno i vostri soldi.

