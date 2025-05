Il sottopasso della discordia Il via ai lavori è imminente Ma i politici litigano ancora

sottopasso pedonale di via Borsa e la struttura ormai fatiscente venga "impacchettata" per tre mesi. La burocrazia legata alla richiesta di installazione di un contatore "frena" l'avvio dell'intervento che RFI aveva promesso di iniziare subito dopo Pasqua, avendo già l'impresa a disposizione.Ma è questione di giorni per veder partire i lavori necessari: la demolizione dell'intonaco e della pavimentazione, l'impermeabilizzazione con iniezioni di resina, la realizzazione del nuovo intonaco e la canalizzazione delle acque, la posa delle piastrelle, la nuova illuminazione e la tinteggiatura di pareti e volta. Il tutto con il tunnel chiuso al transito.Se l'opera attesa per anni anche dai residenti è alle porte Forza Italia, componente di maggioranza, ingaggia una polemica con l'ex assessore ai lavori pubblici Severino Giovannini di Codogno Lista Civica che, lo scorso ottobre, ha dovuto giocoforza abbandonare la Giunta per fare posto a un esponente di FI in forza dei mutati assetti politici nella coalizione.

