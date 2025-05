Il Sinodo piomba sul Conclave

Dopo giorni a discutere del destino di Giovanni Angelo Becciu, con i cardinali delle cosiddette periferie sempre più insofferenti – "Quanto andrà avanti questa storia?", domandava uno di loro al vi.

Quando Paolo VI aprì all’ipotesi del Conclave aperto al Sinodo dei Vescovi - VERSO IL CONCLAVE. Nel 1973 davanti ai Cardinali appena creati nel Concistoro, pronunciò un discorso «per prendere in considerazione la possibilità di associarlo al Sacro Collegio delle porpore». 🔗ecodibergamo.it

"Insurrezione popolare": la Francia piomba nel caos? - La Francia si ritrova in un cul de sac, e la colpa è (anche) della condanna di Marine Le Pen. Par di leggere le cronache dell'Italia di Tangentopoli, quella travolta dall'ebbrezza manettara. Da una parte, scrive Vincent Trémolet de Villars per Le Figaro, c'è la sinistra che, "in nome della separazione dei poteri", vorrebbe "che la giustizia imponesse alla zona grigia della politica la trasparenza della virtù. 🔗liberoquotidiano.it

Card. Ruini: “Il conclave restituisca la Chiesa ai cattolici” - “Servirà un Papa buono, che sia profondamente credente, dotato di attitudine nelle questioni di governo, capace di affrontare una fase internazionale delicatissima e molto pericolosa. E servirà un Papa caritatevole. Caritatevole anche nella gestione della Chiesa”. Lo dice al Corriere della Sera il cardinale Camillo Ruini. “I funerali hanno dato l’impressione che si sia risolto... 🔗imolaoggi.it

Il Sinodo piomba sul Conclave - Il Sinodo sulla sinodalità non si è concluso, visto che tutti i temi più delicati e controversi sono stati depennati da Francesco, che li ha destinati all’approfondimento in specifiche commissioni. Di ... 🔗ilfoglio.it

Conclave, due assenti per malattia, i votanti saranno 133: si abbassa il quorum - Serviranno 89 voti per eleggere il papa. Bergoglio fu eletto al quinto scrutinio con 85, Ratzinger al quarto con 84 ... 🔗repubblica.it

Conclave, cardinali tornano a riunirsi: oggi sarà decisa la data - Oggi i cardinali si riuniranno di nuovo nell'Aula del Sinodo in Vaticano per la Congregazione generale. I porporati stanno arrivando a Roma da tutto il mondo per il Conclave che si svolgerà tra ... 🔗adnkronos.com