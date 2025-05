Il sindacato contro Achille Lauro colpa dello spot per McDonald’s La lettera di fuoco | Non scioperiamo per capriccio aiutaci

Achille Lauro e McDonald’s, lanciata con una campagna pubblicitaria dedicata al Crispy McBacon. Per i nuovi spot televisivi, la celebre catena di fast food ha scelto di affidarsi proprio all’artista romano, autore di una capsule collection ispirata all’iconico panino, in palio fino ad agosto con biglietti per i suoi concerti. A criticare la scelta di Achille Lauro di prestarsi alla campagna pubblicitaria di McDonald’s è il sindacato Uiltucs Roma e Lazio, che ha scritto una lettera indirizzata proprio all’artista. Una sorta di appello per l’artista, invitato proprio da Cgil, Cisl e Uil a esibirsi in piazza San Giovanni per il Concertone nel giorno della festa dei Lavoratori.Lo sciopero dei dipendenti di McDonald’s«Caro Achille, in queste ore migliaia di lavoratrici e lavoratori dei punti vendita McDonald’s di tutta Italia stanno scioperando. 🔗 Non è piaciuta ai sindacalisti della Uil del commercio la recente collaborazione tra, lanciata con una campagna pubblicitaria dedicata al Crispy McBacon. Per i nuovitelevisivi, la celebre catena di fast food ha scelto di affidarsi proprio all’artista romano, autore di una capsule collection ispirata all’iconico panino, in palio fino ad agosto con biglietti per i suoi concerti. A criticare la scelta didi prestarsi alla campagna pubblicitaria diè ilUiltucs Roma e Lazio, che ha scritto unaindirizzata proprio all’artista. Una sorta di appello per l’artista, invitato proprio da Cgil, Cisl e Uil a esibirsi in piazza San Giovanni per il Concertone nel giorno della festa dei Lavoratori.Lo sciopero dei dipendenti di«Caro, in queste ore migliaia di lavoratrici e lavoratori dei punti venditadi tutta Italia stanno scioperando. 🔗 Open.online

