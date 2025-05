Il settore edile cresce ma manca la mano d' opera specializzata

settore, della provincia di Latina e Roma. L'incontro è stato un momento importante di conoscenza. 🔗 Latinatoday.it - Il settore edile cresce, ma manca la mano d'opera specializzata Si è svolta con successo la riunione della categoria merceologica “Edili ed Affini” di Impresa, presso la sede dell’azienda Latina Beton Srl e alla quale hanno partecipato oltre 40 imprenditori del, della provincia di Latina e Roma. L'incontro è stato un momento importante di conoscenza. 🔗 Latinatoday.it

Cosa riportano altre fonti

Oltre 375mila posti di lavoro in più in Italia, cresce il settore privato - In Italia si registra una buona crescita del mercato del lavoro, con i dati dell’Inps pubblicati a marzo 2025 e relativi a dicembre 2024 che indicano un saldo annualizzato pari a 375mila posti di lavoro in più nel settore privato. A crescere sono soprattutto i contratti a tempo indeterminato, con anche le altre tipologie contrattuali che hanno evidenziato una variazione tendenziale positiva. In Italia cresce soprattutto il lavoro privato Così come evidenziato dall’Inps nel suo Osservatorio sul mercato del lavoro curato dal Coordinamento generale statistico attuariale, dalla Direzione ... 🔗quifinanza.it

Cresce l’occupazione nel settore del turismo, +315mila lavoratori in un anno - Dopo anni segnati da incertezze economiche, pandemia, e profonde trasformazioni del mercato, il settore del turismo – motore del Pil italiano – mostra finalmente segnali inequivocabili di ripresa, trainando con sé anche l’occupazione. Secondo i dati Istat, a febbraio 2025, si registrano 315mila occupati in più rispetto all’anno precedente, con una forte componente femminile tra le nuove assunzioni. 🔗quifinanza.it

Bim nel settore edile, Pirozzi premiato dall'ordine degli Ingegneri di Caserta - Al Grand Hotel Vanvitelli di San Marco Evangelista, durante l’evento “Start BIM Building Information Modeling”, il presidente dell’Ordine degli Ingegneri Carlo Raucci ha premiato Domenico Pirozzi meritevole di aver vinto una targa di encomio da parte dell’Ordine. Il giovane ingegnere è stato... 🔗casertanews.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Più imprese e più addetti: nel Vco cresce l’edilizia ma manca la manodopera; Il settore edile cresce, ma manca la mano d'opera specializzata; Settore edile in difficoltà: a rischio le costruzioni? - Società Svizzera Impresari-Costruttori; Luci e ombre nell'edilizia umbra: tra crescita economica e infortuni sul lavoro. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Il settore edile: quali sono le opportunità per il 2025 - “Il settore edile della provincia di Siracusa ha chiuso lo scorso anno con numeri assolutamente positivi”. Arriva dalla voce di Elena Di Stefano, Direttore Cassa Edile Siracusana, un messaggio di ... 🔗siracusanews.it

Pensioni muratori: novità settore edile 2025 - Occhio alle novità inerenti il settore edile 2025 e le pensioni dei muratori. Come canta Jovanotti con il brano Il muratore: “La gente si muove la musica cresce e ancora un altro muro viene giù. 🔗msn.com

Lavoro edile - Quali sono le attività riconducibili al settore edile? Le attività riconducibili al settore edile sono quelle individuate dalle normative applicabili ai fini previdenziali, dalla contrattazione ... 🔗ipsoa.it