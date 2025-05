Il servizio vincente | torneo di pallavolo

servizio vincente", questo il nome scelto per l'iniziativa, sarà un torneo di pallavolo della durata di 12 ore. 🔗 Leccotoday.it - Il servizio vincente: torneo di pallavolo Il Comitato del Comprensorio Lecchese della Croce Rossa Italiana organizza per sabato 10 maggio un grande evento sportivo e di beneficenza presso il Centro Sportivo Biorca a Taceno. "Il", questo il nome scelto per l'iniziativa, sarà undidella durata di 12 ore. 🔗 Leccotoday.it

Al via nello Xinjiang torneo internazionale di pallavolo su neve - L’edizione 2025 del torneo internazionale di pallavolo sulla neve ha preso il via ieri a Fu Kang, nello Xinjiang, nella Cina nord-occidentale, attirando 14 squadre provenienti da Kazakistan, Francia, Bulgaria, Turchia e Cina. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/5922880/5922880/2025-02-24/al-via-nello-xinjiang-torneo-internazionale-di-pallavolo-su-neve Agenzia Xinhua 🔗romadailynews.it

Giovani campioni in campo a Chieti: il Torneo di Pasqua under 15 accende la passione per la pallavolo - Due giorni all’insegna dello sport, dell’aggregazione e della crescita giovanile: il 18 e 19 aprile si disputerà il Torneo di Pasqua di pallavolo maschile under 15, promosso dall’ASD Pallavolo Chieti 1996. L’evento coinvolgerà otto squadre provenienti da tutta la regione in una competizione che... 🔗chietitoday.it

Pallavolo A3M Play off – Alla Domotek una incerta e avvincente gara1: battuta la Negrini Acqui Terme - il servizio vincente di Mattia Pievani, il muro subito da Lazzeretto dal regista ospite Giuseppe Bellanova e dopo il set point annullato da Picardo, l’attacco risolutivo per la parità è stato siglato ... 🔗ivolleymagazine.it

Reby Servizi Tmm Magione trionfa in Serie B2 femminile: promozione anticipata - La squadra di pallavolo Reby Servizi Tmm Magione vince la Serie B2 femminile con due turni di anticipo, guidata da Fabio Bovari. 🔗lanazione.it

Pallavolo: Finali Scudetto; Trentino vince Gara-1 - La legge della ilT quotidiano Arena continua a resistere e valere anche nella serie di partite più importante della stagione. 🔗msn.com