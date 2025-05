Il ritorno del Volto Santo Da settembre di nuovo visibile in Cattedrale

settembre prossimo il Volto Santo sarà nuovamente visibile, in posizione eretta, nella chiesa Cattedrale di Lucca. Non sarà però riportato nella sua celebre cappella, opera di Matteo Civitali, ma sarà montato su un fondale, delimitato da quinte, all’interno dell’attuale laboratorio, probabilmente visibile attraverso una finestra più grande dell’attuale, sempre protetta da un vetro. Il ritorno nel tempietto avverrà probabilmente il prossimo anno vista la complessità del restauro in corso, che si lega anche agli ulteriori studi sulle parti pittoriche ritrovate.Ieri mattina c’è stata una nuova conferenza stampa in San Martino per annunciare la fase di avvio verso la conclusione del grande intervento di restauro. Questa nuova tappa segue alle altre aperte il 28 dicembre 2021 quando fu annunciato il restauro del simbolo della Chiesa e della città di Lucca. 🔗 Lanazione.it - Il ritorno del Volto Santo. Da settembre di nuovo visibile in Cattedrale Dopo due anni di restauri il 13prossimo ilsarà nuovamente, in posizione eretta, nella chiesadi Lucca. Non sarà però riportato nella sua celebre cappella, opera di Matteo Civitali, ma sarà montato su un fondale, delimitato da quinte, all’interno dell’attuale laboratorio, probabilmenteattraverso una finestra più grande dell’attuale, sempre protetta da un vetro. Ilnel tempietto avverrà probabilmente il prossimo anno vista la complessità del restauro in corso, che si lega anche agli ulteriori studi sulle parti pittoriche ritrovate.Ieri mattina c’è stata una nuova conferenza stampa in San Martino per annunciare la fase di avvio verso la conclusione del grande intervento di restauro. Questa nuova tappa segue alle altre aperte il 28 dicembre 2021 quando fu annunciato il restauro del simbolo della Chiesa e della città di Lucca. 🔗 Lanazione.it

Se ne parla anche su altri siti

Lucca, prosegue il restauro del Volto Santo: a settembre la restituzione al culto - Lucca, 30 aprile 2025 – Si avvia verso la sua conclusione l’epocale intervento di restauro del Volto Santo – promosso dall'Ente Chiesa Cattedrale di San Martino, sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e diretto dall'Opificio delle Pietre Dure di Firenze d'intesa con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per province di Lucca e Massa Carrara. Continuano ad emergere interessanti novità dagli studi condotti parallelamente al restauro ed è stato fatto il punto della situazione in un incontro che ha visto la partecipazione dell’Arcivescovo di Lucca, monsignor Paolo ... 🔗lanazione.it

Salvini: “Il ritorno del Santo Padre in Vaticano è una bella notizia” - ROMA – “Il ritorno del Santo Padre in Vaticano è una bella notizia. A lui vanno i nostri auguri di pronta guarigione. Le sue parole e il suo costante impegno per la Pace e il Disarmo sono un monito importante da ascoltare e recepire, oggi più che mai”. È quanto scrive sulla sua pagina Facebook il vice presidente del consiglio Matteo Salvini. L'articolo Salvini: “Il ritorno del Santo Padre in Vaticano è una bella notizia” sembra essere il primo su L'Opinionista. 🔗lopinionista.it

Thiago Motta: «Sono cambiate tante cose dalla gara di settembre, è un passo avanti, manca ancorala partita di ritorno» - Le parole di Thiago Motta, tecnico della Juve, dopo la vittoria ottenuta dai bianconeri in Champions League contro il PSV Eindhoven Thiago Motta ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della Juve contro il PSV Eindhoven nel playoff d’andata di Champions League. Di seguito le sue parole. UMORE DI VLAHOVIC – «Sta molto […] 🔗calcionews24.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Il ritorno del Volto Santo. Da settembre di nuovo visibile in Cattedrale; Volto santo Lucca, a settembre prevista la restituzione al culto; Volto Santo, ultimi lavori di restauro e a settembre sarà visibile ai visitatori; Lucca, prosegue il restauro del Volto Santo: a settembre la restituzione al culto. 🔗Cosa riportano altre fonti

Lucca, il Volto Santo è pronto a tornare: c'è la data - LUCCA. Quando si parla di Lucca, è impossibile non pensare ai simboli che ne raccontano l’essenza, tanto per chi la vive ogni giorno quanto per i visitatori che arrivano da lontano per immergersi nel ... 🔗msn.com

Lucca: Volto Santo, svelati i colori. A settembre il ritorno - Si avvia verso la sua conclusione l’epocale intervento di restauro del Volto Santo – promosso dall'Ente Chiesa Cattedrale di San Martino, sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e diret ... 🔗msn.com

Il Volto Santo sarà esposto per la Santa Croce: restauro verso la conclusione - Il Volto Santo, l’opera lignea più antica del vecchio continente, presto tornerà ad essere esposto ai visitatori. Si avvia infatti verso la sua conclusione l’epocale intervento di restauro promosso da ... 🔗luccaindiretta.it