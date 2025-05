Il rientro di Jannik Sinner è sempre più vicino Quale sarà la sua condizione fisica per gli Internazionali?

Jannik Sinner è vicinissimo al rientro in campo dopo la squalifica seguita al caso Clostebol. L'altoatesino tornerà in campo al Foro Italico per gli Internazionali BNL d'Italia e lo farà occupando sempre la prima posizione del Ranking Atp

Zverev perde ancora, Sinner sorride: Jannik ‘vede’ il rientro da numero 1 - (Adnkronos) – Jannik sinner non gioca, ma sorride in attesa di tornare in campo. La buona notizia arriva dall’ultimo ko di Alexander Zverev. Dopo le eliminazioni a sorpresa dai tornei di Acapulco e Rio de Janeiro, il numero 2 del mondo è stato eliminato in maniera clamorosa dal Masters 1000 di Indian Wells. Il tedesco ha perso all’esordio nel torneo contro l’olandese Tallon Griekspoor. Si allontana così definitivamente l’idea del sorpasso su Sinner in cima al ranking, prima del rientro in campo dell’azzurro. 🔗.com

Zverev inciampa di nuovo, Sinner esulta: Jannik “scorge” il rientro da numero 1 - La nuova sconfitta del tedesco al debutto a Indian Wells regala tranquillità all’azzurro, ormai sempre più vicino a tornare in vetta al ranking da dominatore. Sinner non gioca, ma sorride: la buona notizia arriva dall’ennesimo passo falso di Alexander Zverev. Dopo le eliminazioni a sorpresa nei tornei di Acapulco e Rio de Janeiro, il numero […] L'articolo Zverev inciampa di nuovo, Sinner esulta: Jannik “scorge” il rientro da numero 1 è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Andrea Vavassori dedica una storia su Instagram a Jannik Sinner: “Tornerai più forte e incazzato” - I social stanno un po’ “impazzendo” dopo la notizia dell’accordo tra Jannik Sinner e la WADA. La decisione del n.1 del mondo di accettare i tre mesi di sospensione dal massimo circuito internazionale, che lo costringeranno a non giocare fino al 4 maggio, sta facendo discutere non poco. Nella disputa tra “innocentisti” e “colpevolisti”, va a inserirsi una presa di posizione molto sincera di Andrea Vavassori. 🔗oasport.it

