Il referendum sul Jobs act è in controtempo Pensare a un’agenda che vada oltre il codice del lavoro

lavoro. Era quasi un passaggio obbligato: semplificare, li. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗 Ilfoglio.it - Il referendum sul Jobs act è in controtempo. Pensare a un’agenda che vada oltre il codice del lavoro Fino a qualche anno fa, non ci si poteva definire riformista – né a destra né a sinistra – se non si proponeva una riforma del mercato del. Era quasi un passaggio obbligato: semplificare, li. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗 Ilfoglio.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Referendum al voto l’8 e il 9 giugno anche per fuori sede, cittadinanza e Jobs Act ai seggi - I prossimi 8 e 9 giugno 2025, milioni di italiani saranno chiamati alle urne per il nuovo referendum abrogativo. Cinque i quesiti su cui esprimersi: si va dal lavoro, con modifiche al Jobs Act e ai contratti a termine, fino alla proposta per dimezzare i tempi di attesa per ottenere la cittadinanza italiana. Potranno votare anche gli studenti e i lavoratori fuori sede, senza doversi spostare per tornare nella propria città. 🔗quifinanza.it

Referendum Jobs Act a giugno, cosa prevede: torna l’Articolo 18? - L’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, la legge n. 300/1970, ha storicamente rappresentato una delle norme di maggior importanza per la tutela contro i licenziamenti illegittimi. In origine, prevedeva la reintegra obbligatoria del lavoratore licenziato senza giusta causa o giustificato motivo nelle aziende con più di 15 dipendenti (5 per le imprese agricole). Nel corso degli anni sull’articolo sono intervenute due riforme chiave, prima la riforma Fornero (legge 92/2012) e poi il d. 🔗quifinanza.it

Referendum, rischio quorum. Landini arruola Pd e M5s. Conte: demolire il Jobs act - Il "battiquorum", il timore che non si raggiunga la soglia di partecipazione minima per la validità dei 5 referendum prossimi venturi (a cominciare da quello sul Jobs act) spinge Maurizio Landini alla chiamata a raccolta di tutta la sinistra. Ma di fatto l’operazione avviata dal leader della Cgil si trasforma anche nella prima vera prova nazionale per il campo largo. Da Giuseppe Conte ai capi di Avs e soprattutto a Elly Schlein, il numero uno del sindacato di corso d’Italia, in una raffica di incontri, incassa il sì di tutti i vertici del Movimento 5 Stelle, di Verdi e Sinistra e del Pd. 🔗quotidiano.net

Approfondimenti da altre fonti

Il referendum sul Jobs act è in controtempo. Pensare a un’agenda che vada oltre il codice del lavoro; Referendum, Conte con Landini: pronti a smantellare il Jobs Act. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il referendum sul Jobs act è in controtempo. Pensare a un'agenda che vada oltre il codice del lavoro - Competenze, relazioni industriali, riordino del sistema fiscale e di welfare: se il lavoro non è più il terreno delle grandi riforme, questo non significa che non servano riforme. Un'agenda ... 🔗ilfoglio.it

Lavoro, per la Cgil il "Jobs act" ha fallito: la precarietà è al 30% - Tra il 2008 e il 2024 gli stipendi in Italia invece di aumentare sono crollati di 9 punti percentuali mentre in Germania e Francia, nello stesso periodo, si è assistito a un aumento rispettivamente de ... 🔗gazzettadelsud.it

Cgil: 'Con il Jobs Act meno tutele, precari il 30% degli occupati' - Rapporto a 10 anni dalla legge. Più colpiti giovani, donne e laureati. 'Dal 2008 un calo dei salari del 9%, diminuita la copertura dei contratti' (ANSA) ... 🔗ansa.it