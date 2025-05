Il Real non compra un difensore dall’estate del 2019 ma per centrocampo e attacco ha speso 550 milioni El Pais

El Pais analizza i "buchi" del Real Madrid. Alla luce della stagione che si sta per concludere, si potrebbe parlare di voragini, soprattutto in difesa. Infatti il quotidiano segnala che Ancelotti ha potuto schierare la sua difesa titolare solo 6 volte su 57 partite. Gli infortuni hanno martoriato un reparto (la difesa) che il club non "finanzia" da almeno sei anni."Questo martedì, in mezzo al fiume di informazioni sul futuro dell'allenatore, Valdebebas ha subito una tempesta di disgrazie mediche, specialmente in difesa. Rüdiger, prima di conoscere le sei partite di squalifica (per il ghiaccio lanciato all'arbitro nella finale di Coppa del Re, ndr), ha subito un intervento chirurgico al menisco. Ha trascorso sette mesi con dolori e sarà fuori per circa due. Mendy è ricascato in un altro infortunio e non tornerà fino alla prossima stagione.

Raul Asencio, difensore del Real Madrid seguito dal Napoli, rischia 5 anni per revenge porn (Rmc Sport) - Rmc fa ordine nello spinoso caso che coinvolge il difensore del Real Madrid Raul Asencio, lo stesso che il Napoli starebbe seguendo per provare a chiudere una trattativa in stile Rafa Marin. Asencio rischia fino a 5 anni di carcere per pedopornografia Il ragazzo sarebbe coinvolto in un caso di revenge porn ai danni di una ragazza all’epoca dei fatti minorenne. Il Real e Asencio avevano chiesto l’archiviazione del caso, ma la sua richiesta è stata respinta, secondo quanto riporta El Pais. 🔗ilnapolista.it

Il difensore del Real Madrid Antonio Rudiger subisce il funzionamento mentre si profila la sospensione - 2025-04-29 12:51:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Il difensore del Real Madrid Antonio Rudiger mancherà le ultime settimane della stagione regolare dopo aver subito un intervento chirurgico al ginocchio. L’Internazionale tedesca stava affrontando la prospettiva di una lunga sospensione dopo la sua condotta alla fine della sconfitta finale della Copa del Rey di Madrid sabato a Barcellona e potrebbe essere che il club ha deciso di agire ora, mettendolo sotto il coltello mentre è messo da parte, per assicurarsi che sia adatto ... 🔗justcalcio.com

