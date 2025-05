Il Prof Maurizio Oliviero Rettore dell’Università degli Studi di Perugia celebra il Primo Maggio | La sicurezza sul lavoro deve essere un valore condiviso

Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, Prof. Maurizio Oliviero, ha voluto esprimere un sentito ringraziamento a tutte le persone che ogni giorno, con impegno e competenza, contribuiscono al progresso del Paese e al benessere collettivo.“Alla base del nostro progresso e del benessere della collettività c’è il lavoro di chi, con dedizione e senso di responsabilità, fa il suo dovere ogni giorno. A loro dobbiamo non solo riconoscenza, ma soprattutto il dovere di garantire condizioni di lavoro giuste, inclusive e sicure”, ha dichiarato Oliviero.Il Rettore ha inoltre sottolineato come gli eventi tragici legati alla sicurezza sul lavoro richiedano una riflessione Profonda, che non si limiti solo agli aspetti normativi, ma abbracci anche gli ambiti culturali, sociali ed etici. 🔗 Laprimapagina.it - Il Prof. Maurizio Oliviero, Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, celebra il Primo Maggio: “La sicurezza sul lavoro deve essere un valore condiviso” In occasione della Festa delle Lavoratrici e dei Lavoratori, il Magnificodi, ha voluto esprimere un sentito ringraziamento a tutte le persone che ogni giorno, con impegno e competenza, contribuiscono al progresso del Paese e al bencollettivo.“Alla base del nostro progresso e del bendella collettività c’è ildi chi, con dedizione e senso di responsabilità, fa il suo dovere ogni giorno. A loro dobbiamo non solo riconoscenza, ma soprattutto il dovere di garantire condizioni digiuste, inclusive e sicure”, ha dichiarato.Ilha inoltre sottolineato come gli eventi tragici legati allasulrichiedano una riflessioneonda, che non si limiti solo agli aspetti normativi, ma abbracci anche gli ambiti culturali, sociali ed etici. 🔗 Laprimapagina.it

Ne parlano su altre fonti

L’ultima lezione del rettore Oliviero: l’università come spazio di dignità, pace e valori costituzionali - Un discorso che non archivia un mandato, che si concluderà il 31 ottobre dell’anno corrente, ma che apre una riflessione sul ruolo dell’università nella società contemporanea. Così il rettore dell’Università degli Studi di Perugia, Maurizio Oliviero, ha oggi inaugurato l’anno accademico 2024/2025... 🔗perugiatoday.it

Direttore del dipartimento materno-infantile della Asl tra i pochi esperti italiani ad Atlanta: è il prof. Maurizio Rosati - Il prof. Maurizio Rosati sarà uno dei pochissimi esperti italiani a partecipare come relatore all’Agces 2025 (American & Global College of Endometriosis Specialists), congresso internazionale dedicato all’endometriosi e alla chirurgia ginecologica d’avanguardia. L'Agces si propone di riunire... 🔗ilpescara.it

L'infanzia di Mauro Corona nell'imitazione di Maurizio Crozza: «Io sono sta allattato da una damigiana» | Il video - C'era anche Mauro Corona tra i personaggi di Maurizio Crozza nella puntata di ieri, venerdì 21 marzo in prima serata su Nove. Il comico genovese, nella sua parodia, si è soffermato sull'infanzia dell'ertano. «Non sto bevendo, sto abbracciando il mio passato. Io sono sta allattato da una damigiana... 🔗pordenonetoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

UniPg, inaugurato l’anno accademico. Il commiato del rettore Oliviero; Università di Perugia, corsa a rettore. Gammaitoni: Ho intenzione di candidarmi ufficialmente; Le grandi manovre per il nuovo Rettore: sei candidati per il successore di Oliviero. Ecco i nomi in pista per l'Ateneo di Perugia; Il Rettore Oliviero e Carolina Cucinelli in dialogo con gli studenti del Convitto Nazionale di Assisi. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Oliviero, lascio una Università degli Studi in salute - si appresta a lasciare il rettore Maurizio Oliviero. Lo ha detto in occasione della cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2024-'25, il 717/o dalla fondazione. Ospite d'onore Margherita ... 🔗ansa.it

Inaugurato l'anno accademico 2024/2025, il 717° dello Studium Generale - Il Magnifico Rettore, Prof. Maurizio Oliviero, ha inaugurato questa mattina, 4 aprile 2025, l'anno accademico 2024/25, il 717° dalla Fondazione dell'Università degli Studi di Perugia: ospite d'onore ... 🔗umbrianotizieweb.it

Luca Gammaitoni candidato Rettore - Per l'Università di Perugia il fisico è il primo a presentare la candidatura in pubblico, con lo slogan "L'Università, infatti" ... 🔗rainews.it