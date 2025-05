Il Primo maggio è stao dichiarato Festa internazionale dei lavoratori nel 1889 dalla Seconda Internazionale Socialista dopo un breve cambio di data durante il fascismo è stata ristabilita nel 1946

Il 1 maggio è riconosciuto in quasi tutto il mondo come il giorno della Festa del lavoro (o dei lavoratori). Il 1 maggio fu dichiarato ufficialmente Festa Internazionale dei lavoratori nel 1889 dalla Seconda Internazionale Socialista. La scelta della data ha origine dai sanguinosi eventi avvenuti a Chicago nel 1886, ricordati come l'"Haymarket Affair". La polizia interviene sparando su un corteo di lavoratori per disperdere la folla, ma provoca la morte di due maniFestanti. Gli anarchici organizzano una nuova protesta in Haymarket Square. La repressione è brutale e ci sono nuove vittime. Gli organizzatori vengono processati e condannati (alcuni, a morte).

Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva - Arezzo, 29 aprile 2025 – Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva Le variazioni di accesso riguardano le zone rossa e gialla del centro storico Cambio stagionale di orario per le Ztl del centro storico di Cortona, come ogni anno l’Amministrazione comunale annuncia la variazione della disciplina degli orari di accesso al centro storico. I seguenti orari entreranno in vigore da giovedì 1 maggio fino al 30 di settembre. 🔗lanazione.it

Incidente mortale in cava: annullato concerto del primo maggio a Marina di Massa - La Cgil Massa Carrara ha deciso di annullare il tradizionale concerto del Primo Maggio in programma al parco della Comasca a Marina di Massa, dopo l'infortunio mortale sul lavoro in una cava a Carrara avvenuto ieri, costato la vita al 59enne Paolo Lambruschi L'articolo Incidente mortale in cava: annullato concerto del primo maggio a Marina di Massa proviene da Firenze Post. 🔗.com

Primo Maggio, la “lezione” di Papa Francesco ai sindacati: l’uomo al centro nella Dottrina sociale della Chiesa - Il Primo Maggio, Festa del Lavoro, di quest’anno non può non essere segnato dalla recente scomparsa di Papa Francesco, Pontefice “peronista” si è detto e quindi populista e sensibile ai temi del lavoro. E’ per “recuperare” un’idea sociale, incardinata nella Dottrina Sociale della Chiesa, ben diversa dal genericismo di certe “ricostruzioni” giornalistiche, lette in questi giorni, che ci piace riproporre il “manifesto” del buon lavoro e della buona impresa, lanciato da Papa Francesco, durante la sua visita pastorale a Genova, il 27 maggio 2017, in occasione dell’ incontro con i lavoratori ... 🔗secoloditalia.it

Primo Maggio, perché si celebra la Festa dei Lavoratori: quando è stata istituito e in quali Paesi, le riforme, le lotte e le critiche di oggi - Non solo il Concertone di Roma. Domani, giovedì Primo Maggio, si celebra la Festa dei Lavoratori. Una giornata importante per onorare e ricordare le lotte del movimento operaio per i ... 🔗msn.com