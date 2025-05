Il Primo Maggio e il week-end al cinema | da Storia di una notte a Thunderbolts*

cinema. Fra i titoli che si possono vedere nelle sale bergamasche spiccano “Storia di una notte”, “Un film Minecraft”, “Moon il panda”, “Until dawn – Fino all’alba”, “The accountant 2”, “Thunderbolts*”, “Black bag – Doppio gioco” e “Ho visto un re”.Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi nel week-end.GIOVEDI’ 1° MaggioCAPITOL MULTISALA a Bergamo(non pervenuto)cinema CONCA VERDE a Bergamo“In viaggio con mio figlio” (ore 15:45 e 21);“Queer” (ore 17:45 e 20:45);“Sotto le foglie” (ore 15:30 e 18):cinema TEATRO DEL BORGO a Bergamo“Storia di una notte” (ore 16:30, 18:30 e 20:45).AUDITORIUM LAB80 a Bergamo“La solitudine de non amati” (ore 18:30 e 21).LO SCHERMO BIANCO, DASTE E SPALENGA a Bergamo“Ritrovarsi a Tokyo” (ore 18:45 e 21). 🔗 Bergamonews.it - Il Primo Maggio e il week-end al cinema: da “Storia di una notte” a “Thunderbolts*” È ricca di film la programmazione dei. Fra i titoli che si possono vedere nelle sale bergamasche spiccano “di una”, “Un film Minecraft”, “Moon il panda”, “Until dawn – Fino all’alba”, “The accountant 2”, “”, “Black bag – Doppio gioco” e “Ho visto un re”.Ecco tutte le proposte che si possono vedere neibergamaschi nel-end.GIOVEDI’ 1°CAPITOL MULTISALA a Bergamo(non pervenuto)CONCA VERDE a Bergamo“In viaggio con mio figlio” (ore 15:45 e 21);“Queer” (ore 17:45 e 20:45);“Sotto le foglie” (ore 15:30 e 18):TEATRO DEL BORGO a Bergamo“di una” (ore 16:30, 18:30 e 20:45).AUDITORIUM LAB80 a Bergamo“La solitudine de non amati” (ore 18:30 e 21).LO SCHERMO BIANCO, DASTE E SPALENGA a Bergamo“Ritrovarsi a Tokyo” (ore 18:45 e 21). 🔗 Bergamonews.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Primo maggio e weekend: ecco che tempo farà in Friuli Venezia Giulia - Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato per la maggior parte delle giornate della settimana prossima, con temperature che sfioreranno i 25°C. Un meteo che promette un Primo Maggio all'insegna del bel tempo, ma che preannuncia anche un deciso... 🔗udinetoday.it

Cinema: fioccano le prime visioni nel weekend lungo del 1° maggio - Sarà un weekend 'lungo', dal 1° maggio fino a domenica, con tante prime visioni nelle sale cinematografiche lecchesi. Spazio a Thunderbolts*, ultimo capitolo del Marvel cinematica universe, ma anche a Sotto le foglie, La gazza ladra, 30 notti con il mio ex. La trama di 30 notti con il mio ex... 🔗leccotoday.it

Caldo estivo per il primo maggio, nel weekend in arrivo una nuova ondata di maltempo - Caldo anomalo in Regione per il ponte del primo maggio. A sostenerlo è Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com che prevede delle temperature in aumento in tutto il Friuli Venezia Giulia Il rinforzo dell’anticiclone subtropicale favorirà una sequenza di giornate stabili e in prevalenza soleggiate. Fino a... 🔗pordenonetoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Primo maggio a Roma, 10 eventi da non perdere in città; Il Primo Maggio e il week-end al cinema: da “Storia di una notte” a “Thunderbolts*”; Cinema: fioccano le prime visioni nel weekend lungo del 1° maggio; In sala le spie di Soderbergh e i Thunderbolts di casa Marvel. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

ANSA/ Weekend al cinema spie e supereroi in sfida al box office - L'uscita anticipata di quasi tutti i film a causa del lungo "ponte " del Primo Maggio ha ridotto anche il numero di pellicole e le aspettative di box office in questa settimana. (ANSA) ... 🔗ansa.it

Guida agli eventi del 1° maggio e del weekend (1 – 4 maggio) - I l sole e il caldo di questi giorni ci proiettano verso la bella stagione. E con queste temperature in molti avranno scelto di vivere qualche giorno di vacanza lontano da Bergamo. Niente paura però p ... 🔗ecodibergamo.it

Cinema Margherita: due film intensi per il ponte del Primo Maggio - Famiglie spezzate, legami da ricucire e il coraggio di ascoltare: al Cinema Margherita due storie che parlano al cuore ... 🔗lanuovariviera.it