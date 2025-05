Il primo maggio di Landini | Propaganda ci sono più precari e i giovani scappano Ma in che mondo vive Meloni?

Propaganda, ma di risposte. Morti e infortuni aumentano. Un problema sulla sicurezza evidentemente esiste. E anche la premier ora l’ammette: i suoi provvedimenti non funzionano perché sono sbagliati. La salute deve diventare un investimento, non può essere considerato un costo. E’ un tema di diritti negati: alla vita, alla dignità, a un lavoro pagato il giusto». Queste le parole del segretario della Cgil, Maurizio Landini, in un’intervista a Repubblica in cui, in occasione del primo maggio, invita ad «andare a votare l’8-9 giugno ai referendum che rimettono al centro il valore del lavoro». «Basta con i subappalti a cascata. Ci vogliono più medici e ispettori Inail»«Cancellare il subappalto a cascata e gli appalti al massimo ribasso», sono alcune delle proposte del leader sindacale. 🔗 «Non è questo il momento della, ma di risposte. Morti e infortuni aumentano. Un problema sulla sicurezza evidentemente esiste. E anche la premier ora l’ammette: i suoi provvedimenti non funzionano perchésbagliati. La salute deve diventare un investimento, non può essere considerato un costo. E’ un tema di diritti negati: alla vita, alla dignità, a un lavoro pagato il giusto». Queste le parole del segretario della Cgil, Maurizio, in un’intervista a Repubblica in cui, in occasione del, invita ad «andare a votare l’8-9 giugno ai referendum che rimettono al centro il valore del lavoro». «Basta con i subappalti a cascata. Ci vogliono più medici e ispettori Inail»«Cancellare il subappalto a cascata e gli appalti al massimo ribasso»,alcune delle proposte del leader sindacale. 🔗 Open.online

Su altri siti se ne discute

Primo maggio senza precedenti, Maurizio Landini parla da solo: ecco cosa accadrà - Ecco il frutto delle ambizioni da leader politico di Maurizio Landini: per la prima volta nella storia dei sindacati italiani, Cgil Cisl e Uil scenderanno in piazza il Primo maggio divise, in tre città differenti. La propaganda, soprattutto da parte del sindacato rosso, sottolinea come il tema sia comune (e ci mancherebbe pure), quello della salute e della sicurezza sul lavoro. Ma la scelta di sfilare separati è la conferma di una distanza che appare incolmabile, almeno con i protagonisti attuali in campo e le opposizioni mai così frastagliate. 🔗liberoquotidiano.it

Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva - Arezzo, 29 aprile 2025 – Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva Le variazioni di accesso riguardano le zone rossa e gialla del centro storico Cambio stagionale di orario per le Ztl del centro storico di Cortona, come ogni anno l’Amministrazione comunale annuncia la variazione della disciplina degli orari di accesso al centro storico. I seguenti orari entreranno in vigore da giovedì 1 maggio fino al 30 di settembre. 🔗lanazione.it

Primo maggio al Foro Boario - Cgil, Cisl, Uil, Acli e Movimento lavoratori di Azione cattolica, con il comitato del quartiere Foro Boario e il patrocinio del Comune di Tolentino, organizzano oggi la festa del Primo Maggio al parcheggio del Foro Boario. Inizierà alle 10.30 con una messa celebrata da don Rino Ramaccioni, nel 60esimo anniversario del suo sacerdozio; seguiranno gli interventi dei sindacati e il saluto del sindaco Sclavi per concludersi con alcuni brani eseguiti dal corpo bandistico Gabrielli. 🔗ilrestodelcarlino.it

Su questo argomento da altre fonti

Il primo maggio di Landini: «Propaganda, ci sono più precari e i giovani scappano. Ma in che mondo vive Meloni?; Landini, Meloni descrive un mondo alla rovescia. Quando invece la precarietà aumenta, i giovani scappano, i salari scendono. E si continua a morire sul lavoro; Landini: “Più precari e i giovani scappano. Basta propaganda”; Landini: “Precarietà e salari bassi: è un mondo alla rovescia”. 🔗Ne parlano su altre fonti

Il primo maggio di Landini: «Propaganda, ci sono più precari e i giovani scappano. Ma in che mondo vive Meloni?» - Le parole del segretario della Cgil, Maurizio Landini, in un'intervista a Repubblica: «Un problema sulla sicurezza evidentemente esiste. E anche la premier ora l'ammette: i suoi provvedimenti non funz ... 🔗msn.com

Landini: “Più precari e i giovani scappano. Basta propaganda” - Il segretario della Cgil attacca il governo: “Si vantano di risorse aggiuntive che non ci sono e ci rivendono la stessa cosa” ... 🔗repubblica.it

Landini: “Morti sul lavoro? La politica ha favorito omicidi”. Il corteo dell’1 maggio in tre città - Il Primo Maggio di quest’anno sarà dedicato ai temi della salute e sicurezza sul lavoro. Tre le manifestazioni in Italia ... 🔗dire.it