Il Primo Maggio dei sindacati tra sicurezza sul lavoro e Vertenza Caserta

lavoro, in via Ettore Majorana a Caserta, i sindacati Cgil, Cisl e Uil hanno celebrato il 1° Maggio.Il tema della giornata è stato “Uniti per un lavoro sicuro” per ribadire un impegno concreto: costruire luoghi di lavoro più sicuri, dignitosi e. 🔗 Casertanews.it - Il Primo Maggio dei sindacati tra sicurezza sul lavoro e "Vertenza Caserta" Questa mattina presso il Monumento ai Caduti sul, in via Ettore Majorana a, iCgil, Cisl e Uil hanno celebrato il 1°.Il tema della giornata è stato “Uniti per unsicuro” per ribadire un impegno concreto: costruire luoghi dipiù sicuri, dignitosi e. 🔗 Casertanews.it

Primo Maggio, i sindacati della 'Triplice' uniti per la sicurezza sul lavoro - TRIESTE - Sicurezza sul lavoro. E' il primo, e forse più pregnante, tema che Cgil, Cisl e Uil sollevano alla vigilia del Primo Maggio. "Solo nei primi due mesi di quest'anno l'Italia ha visto 138 infortuni mortali, il 16 per cento in più rispetto a quelli di gennaio febbraio 2024" ricorda Michele... 🔗triesteprima.it

Primo Maggio, la “lezione” di Papa Francesco ai sindacati: l’uomo al centro nella Dottrina sociale della Chiesa - Il Primo Maggio, Festa del Lavoro, di quest’anno non può non essere segnato dalla recente scomparsa di Papa Francesco, Pontefice “peronista” si è detto e quindi populista e sensibile ai temi del lavoro. E’ per “recuperare” un’idea sociale, incardinata nella Dottrina Sociale della Chiesa, ben diversa dal genericismo di certe “ricostruzioni” giornalistiche, lette in questi giorni, che ci piace riproporre il “manifesto” del buon lavoro e della buona impresa, lanciato da Papa Francesco, durante la sua visita pastorale a Genova, il 27 maggio 2017, in occasione dell’ incontro con i lavoratori ... 🔗secoloditalia.it

1 maggio, sindacati in piazza: "Sicurezza sul lavoro è emergenza nazionale" - Sindacati in tre piazze diverse per le manifestazione nazionali di oggi primo maggio, ma uniti nel segno della sicurezza sul lavoro definita dai sindacati "un’emergenza nazionale". A Roma il leader de ... 🔗msn.com

Sicurezza e salari: il Primo Maggio dei sindacati - I temi al centro delle manifestazioni in tutta la Lombardia. A Milano in migliaia al corteo da Porta Venezia al Duomo. Da piazza Loreto sfilano collettivi e centri sociali ... 🔗msn.com

Primo maggio, sindacati in piazza. Landini: 'Senza risposte dal governo pronti alla mobilitazione' - Meloni: 'Oltre un milione di posti di lavoro creati'. I leader sindacali in tre luoghi simbolo. Conte: 'Al referendum quattro sì per il lavoro'. Schlein in piazza a Roma, l'abbraccio con il leader del ... 🔗ansa.it