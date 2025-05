Il primo atto va al Betis | Ezzalzouli Antony e 2-1 alla Fiorentina Ranieri tiene vivi i sogni per la finale

Betis-Fiorentina, andata delle semifinali di Conference League TABELLINO Betis-Fiorentina 2-1 MARCATORI: 6` Ezzalzouli (B), 64` Antony (B), 72`. 🔗 , andata delle semifinali di Conference League TABELLINO2-1 MARCATORI: 6`(B), 64`(B), 72`. 🔗 Calciomercato.com

Approfondimenti da altre fonti

Feyenoord-Inter 0-2: il primo atto va ai nerazzurri - L’Inter espugna il De Kuip con autorità e si avvicina ai quarti di finale di Champions League. Dopo una mezz’ora complicata, i nerazzurri prendono il controllo e piegano il Feyenoord 2-0 grazie ai gol di Thuram e Lautaro Martinez, mettendo in cassaforte un prezioso vantaggio in vista del ritorno a San Siro. La squadra di Inzaghi soffre in avvio, ma sblocca il match al 37’ con un tocco d’esterno di Thuram. 🔗ilnerazzurro.it

Pagelle Bayern Monaco-Inter 1-2, voti e tabellino: blitz Frattesi, il primo atto va a Inzaghi - Un gol di Frattesi nel finale regala una clamorosa quanto meritata vittoria all’Inter nell’andata dei quarti di finale della Champions League 2024/2025. All’Allianz Arena prestazione coraggiosa dei nerazzurri, che la sbloccano con Lautaro Martinez nel primo tempo, poi devono soffrire nel finale e sembrano essere beffati da Muller, quindi ritrovano il sorriso con il tap-in del centrocampista. La squadra di Kompany proverà a rimontare al ritorno ma intanto fa i conti con la prima sconfitta casalinga in Europa negli ultimi quattro anni. 🔗sportface.it

Champions League, il primo atto di Arsenal-PSG va ai francesi. A Londra finisce 0-1, decide Dembelè - L'andata della semifinale di Champions League tra Arsenal e Psg finisce 1 a 0 per i parigini. Dembelè porta in vantaggio gli ospiti a inizio partita. Prossima settimana il ritorno al Parco dei Principi L'articolo Champions League, il primo atto di Arsenal-PSG va ai francesi. A Londra finisce 0-1, decide Dembelè proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Approfondimenti da altre fonti

Conference League, il primo atto è del Betis: 2-1 alla Fiorentina ma tutto aperto al ritorno; Betis - Fiorentina Conference League 2024; Conference League, Betis Siviglia-Fiorentina 1-0: Mandragora sfiora il pareggio; Perché Kean non gioca Betis-Fiorentina: infortunio, squalifica o scelta tecnica? I motivi dell'esclusione. 🔗Cosa riportano altre fonti

Conference League, il primo atto è del Betis: 2-1 alla Fiorentina ma tutto aperto al ritorno - Il Betis vince l’andata della semifinale di Conference League contro la Fiorentina: 2-1 il risultato finale. Ezzalzouli nel primo tempo, Antony nella ripresa: uno-due del Betis che regala la vittoria ... 🔗gianlucadimarzio.com

Conference Legue, Betis Siviglia-Fiorentina: formazioni ufficiali - Alle 21 si gioca la gara di andata della semifinale di Conference League. Il ritorno si disputerà l’8 maggio a Firenze ... 🔗lanazione.it