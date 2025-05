Il prezzo del gas oggi 1 maggio 2025

prezzo del gas oggi 1 maggio 2025Il prezzo del gas al metro cubo stabilito oggi 1 maggio 2025 da ARERA è pari a 0,603157 €Smc (standard metro cubo). Nel mercato libero, invece, il prezzo di un Smc di metano è fissato dai vari fornitori, che offrono tariffe diverse in base a contratti e condizioni di fornitura.Come si compone il prezzo del gasIl prezzo del gas in Italia è composto da diverse componenti, tra cui il costo della materia prima, i costi di trasporto, distribuzione e commercializzazione, oltre a oneri di sistema e IVA. ARERA, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, stabilisce le tariffe per il Servizio di Tutela, mentre nel mercato libero i fornitori possono applicare prezzi differenti, influenzati da fattori di mercato e contrattuali.prezzo del gas nel Servizio di Tutela e VulnerabilitàIl Servizio di Tutela è un regime di fornitura di gas naturale per i clienti domestici e le piccole imprese, garantito da ARERA.

