Il Presidente dell’AGIS Francesco Giambrone | il Lavoro dello Spettacolo è il motore della cultura e della democrazia

della Festa dei Lavoratori, Francesco Giambrone, Presidente dell'AGIS (Associazione Generale Italiana dello Spettacolo), ha voluto dedicare un messaggio di riconoscimento a tutte le lavoratrici e i lavoratori che, ogni giorno, contribuiscono a mantenere viva la scena culturale del nostro Paese. "Tutti i giorni dell'anno, anche oggi, centinaia di migliaia di lavoratrici e lavoratori si mettono al servizio degli spettatori per alzare il sipario di un teatro, organizzare un concerto, aprire una sala cinematografica, il tendone di un circo o un altro spazio di Spettacolo", ha dichiarato Giambrone.Il Presidente ha sottolineato che il loro impegno non solo preserva l'arte e la cultura, ma rappresenta anche un'importante risorsa per le comunità, contribuendo a rafforzare la democrazia, la libertà e lo sviluppo del Paese.

