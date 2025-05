Il Pil accelera Giorgetti | Noi meglio di Francia e Germania

meglio di tanti altri. La prova? Nei numeri, come al solito. Nel primo trimestre di quest'anno il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e dello 0,6% rispetto al primo trimestre del 2024, ha calcolato l'Istat. «Nel primo trimestre 2025 l'economia italiana registra una crescita dello 0,3% in termini congiunturali e dello 0,6% in termini tendenziali. 🔗 Iltempo.it - Il Pil accelera, Giorgetti: "Noi meglio di Francia e Germania" Bollita a chi? L'Italia dei gufi viene smentita, ancora una volta. E sul terreno di gioco più delicato e per questo più importante: quello della crescita. E pensare che in troppi accusavano lo Stivale di ottenere sì, buoni risultati sull'occupazione, ma di essere ancora troppo cagionevole sul versante del Pil. Invece no. Nell'Europa travolta dalla guerra commerciale scatenata da Donald Trump, l'Italia non solo resiste. Ma fadi tanti altri. La prova? Nei numeri, come al solito. Nel primo trimestre di quest'anno il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e dello 0,6% rispetto al primo trimestre del 2024, ha calcolato l'Istat. «Nel primo trimestre 2025 l'economia italiana registra una crescita dello 0,3% in termini congiunturali e dello 0,6% in termini tendenziali. 🔗 Iltempo.it

Giorgetti: Pil meglio di altri in Ue - 12.50 "L'Istat certifica una crescita positiva per il primo trimestre, migliore rispetto ad altri Paesi europei". Così il ministro dell'Economia Giorgetti commentando i dati sul Pil nel primo trimestre 2025, a +0,3%. "Un segnale importante che - prosegue dimostra la correttezza dell nostre previsioni e l'efficacia delle politiche economiche del governo". 🔗servizitelevideo.rai.it

ROMA Ci sono i dazi, certo. E l'incertezza che pesa sul commercio mondiale. Ma in questo mare mosso l'Italia dimostra ancora di essere una nave solida. Il prodotto interno lordo nei ...

