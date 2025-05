Il Pd è sempre più lontano dalla sinistra globale e ancora avvinghiato a Conte

Il messaggio di Sergio Mattarella sui «salari insufficienti» che fanno sì che «le famiglie non reggono l'aumento del costo della vita» è stato colto al balzo da Elly Schlein, che ha rilanciato la sua ormai storica battaglia sul salario minimo orario (non meno di nove euro l'ora). Su questa proposta ci fu un confronto diretto tra lei e Giorgia Meloni a Palazzo Chigi nell'ormai lontano agosto di due anni fa e poi uno scontro in Parlamento. Meloni, dopo aver mostrato inizialmente un certo interesse, gettò la pratica nel cestino. Anche la premier ha afferrato al volo un altro pezzo del discorso del Presidente della Repubblica, quello sugli incidenti sul lavoro, preannunciando uno stanziamento di 1,2 miliardi da parte dell'Inail, che ha le casse piene (ma non ci si poteva pensare prima?), e un confronto di merito con i sindacati su come spenderli.

