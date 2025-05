Il Parlamento verso il condono tombale per le cartelle fiscali irrecuperabili | un’opportunità di equità e semplificazione

Parlamento italiano sta prendendo in considerazione una misura straordinaria che potrebbe segnare un cambiamento significativo nel sistema di riscossione fiscale del paese: il condono tombale per le cartelle esattoriali risalenti al periodo 2000-2010, ritenute ormai irrimediabili. Questo intervento, se approvato, potrebbe alleggerire il “magazzino” dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), ridurre i costi legati alla riscossione e, soprattutto, offrire un sollievo concreto a milioni di contribuenti in difficoltà economiche.Il fardello del Sistema Fiscale ItalianoSecondo l’ultima relazione della Commissione speciale sul sistema fiscale, il “magazzino” dell’AdER ammonta a oltre 1.272 miliardi di euro in cartelle ancora aperte. Di queste, però, oltre 537 miliardi sono già classificati come irrecuperabili. 🔗 Laprimapagina.it - Il Parlamento verso il condono tombale per le cartelle fiscali irrecuperabili: un’opportunità di equità e semplificazione Ilitaliano sta prendendo in considerazione una misura straordinaria che potrebbe segnare un cambiamento significativo nel sistema di riscossione fiscale del paese: ilper leesattoriali risalenti al periodo 2000-2010, ritenute ormai irrimediabili. Questo intervento, se approvato, potrebbe alleggerire il “magazzino” dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), ridurre i costi legati alla riscossione e, soprattutto, offrire un sollievo concreto a milioni di contribuenti in difficoltà economiche.Il fardello del Sistema Fiscale ItalianoSecondo l’ultima relazione della Commissione speciale sul sistema fiscale, il “magazzino” dell’AdER ammonta a oltre 1.272 miliardi di euro inancora aperte. Di queste, però, oltre 537 miliardi sono già classificati come. 🔗 Laprimapagina.it

Fisco, verso un condono sulle cartelle inesigibili - NAPOLI (ITALPRESS) – Il Fisco sta pensando di eliminare tutte le cartelle emesse dal 2000 al 2010 mai riscosse. Il punto dell’economista Gianni Lepre. sat/azn Unlimited News - Notizie dal mondo 🔗unlimitednews.it

