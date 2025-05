Movieplayer.it - Il Paradiso delle Signore 9 anticipazioni 2 maggio: Rosa scopre le bugie di Tancredi, Guido sconvolge Matteo

Nel prossimo episodio della soap in onda su Rai 1, Marcello si trova a un bivio: denunciareper il plagio dell'abito di Botteri o proteggere i fragili equilibri. Ecco cosa succederà nell'appuntamento di domani. Il9 torna domani venerdì 2con un nuovo episodio in onda come sempre alle 16:00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. In questa puntata: Rita si confessa con Irene, al GMM scatta la scintilla tra Delia e Gianlorenzo. Nell'episodio precedente Odile si imbatte in Marina Valli, che non perde occasione per stuzzicarla e tentare di carpire informazioni sul legame tra lei e. Intanto, un uomo entra alcon fare sospetto chiedendo di Marta. Mimmo, che in quel momento è alla ricerca di Agata per parlarle, ha l'impressione di aver già visto . 🔗 Movieplayer.it