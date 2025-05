Il Palermo si fa male da solo | non basta la perla di Ceccaroni il Sudtirol la ribalta nella ripresa

Palermo cade al Barbera contro il Sudtirol: gli altoatesini vincono 2-1 rimontando nella ripresa lo svantaggio, arrivato nel primo tempo dopo il gol di Ceccaroni, grazie alle reti di Barreca e Gori su rigore. Servivano tre punti per consolidare il sesto posto e non vanificare il blitz di.

Infortunio Beccari: l’attaccante della Juventus Women si fa male in Nazionale. Problemi per Lenzini e Boattin. Ultime - di Redazione JuventusNews24Infortunio Beccari, la giovane attaccante della Juventus Women ha patito uno stop con la Nazionale! Problemi anche per Lenzini e Boattin Tegola per la Juventus Women. Dopo l’infortunio occorso a Barbara Bonansea, i bianconeri sono costretti a perdere anche un altro elemento dell’attacco. Durante la sfida tra Svezia e Italia, partita valida per la Nations League, Chiara Beccari si è infortunata alla caviglia. 🔗juventusnews24.com

Thuram a Sky: «Bayern Monaco ai quarti? Tutte le squadre sono battibili, la caviglia mi fa ancora male, non sono al 100%. Sul Triplete rispondo così» - di RedazioneL’attaccante dell’Inter, Marcus Thuram, ha voluto dire la sua dopo il successo ottenuto in Champions League sul Feyenoord Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Inter Feyenoord, Marcus Thuram ha espresso tutta la propria gioia per l’accesso ai quarti di finale di Champions League. INTER TRA LE MIGLIORI 8 D’EUROPA, L’APPETITO VIEN MANGIANDO? – «Abbiamo fatto una buona partita stasera, abbiamo vinto, siamo passati al turno successivo. 🔗internews24.com

Il tour teatri 2025 di Michele Zarrillo fa tappa a Palermo: l'artista romano in concerto al Golden - Il tour teatri 2025 di Michele Zarrillo: sabato 5 aprile fa tappa al Teatro Golden di Palermo. Il concerto dell'artista romano è organizzato da Gianfaby Production e Menti Associate. Zarrillo, con oltre quattro decenni di attività musicale, ripercorre i momenti più significativi della sua... 🔗palermotoday.it

Calcio: rimonta letale per il Palermo, vince il Sudtirol - La disfatta è servita. Il Palermo si fa male da solo. In vantaggio nel primo tempo, la formazione rosanero si fa prima raggiungere e poi superare dal Sudtirol, che coglie un successo (1-2) allo stadio ... 🔗ansa.it

Catanzaro-Palermo, Caserta: «Siamo stati sottotono contro una squadra forte» - Dopo la sconfitta interna contro il Palermo per 1-3, il tecnico del Catanzaro, Fabio Caserta, ha analizzato il match in sala stampa, riconoscendo il valore dell’avversario e invitando l’ambiente a res ... 🔗ilovepalermocalcio.com