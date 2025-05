Il nuovo numero di Via! Dalla Milano-Sanremo al test di un’auto cinese

numero di "Via!", allegato gratuitamente al Giorno di sabato 3 maggio, è dedicato alla XVI edizione della mitica Coppa Milano-Sanremo, la "Signora delle gare", emblema dell'automobilismo sportivo: la prima gara venne disputata in Italia nel 1906. Quest'anno la partecipazione è stata massiccia, oltre 90 vetture d'epoca con i relativi equipaggi, tra le quali addirittura due Bugatti, una miriade di Porsche 911 e 356 e varie Ferrari. Il percorso, oltre 1.000 chilometri, ha portato la favolosa carovana dall'Autodromo di Monza, il Tempio della velocità, alla città dei fiori, Sanremo. E non è mancata una visita ai cantieri Riva di Sarnico, dove nacquero i motoscafi in legno più belli del mondo. Nella sezione "prove" il magazine di Aci ha voluto effettuare, forse primo in assoluto, un long test di un'auto cinese: abbiamo provato come va e quanto consuma una MG ibrida di ultima generazione.

