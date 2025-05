Il nuovo look di Kate Middleton | per la primavera sceglie i capelli bronde

Kate Middleton è volata in Scozia col principe William per festeggiare il 14esimo anno di matrimonio e ne ha approfittato per cambiare look: ecco tutti i dettagli del suo nuovo colore di capelli. 🔗 è volata in Scozia col principe William per festeggiare il 14esimo anno di matrimonio e ne ha approfittato per cambiare: ecco tutti i dettagli del suocolore di. 🔗 Fanpage.it

Cosa riportano altre fonti

Kate Middleton brilla in Scozia grazie al nuovo look, il colore luminoso per la primavera - Pare che la dilagante smania di cambiamento ad aleggiare nell’atmosfera primaverile abbia avuto la meglio anche su Kate Middleton: la principessa, in occasione della recente visita presso l’Isola di Mull, in Scozia, ha esordito con un nuovo look. Il focus? Un’inedito colore di capelli, a renderla se possibile ancor più radiosa del solito. Kate Middleton, il nuovo look primaverile è ultra luminoso Prima colpevole dei più clamorosi cambi look delle star in onore della primavera 2025, la leggera brezza di rinnovamento ha preso ora a virare verso il mondo dei reali: è tempo di cambiamenti anche ... 🔗dilei.it

Il video postato da Kate Middleton per la Festa della Mamma inglese rivela un nuovo compagno di giochi per George, Charlotte e Louis. E il messaggio della principessa è tutto sul legame con il mondo naturale - Del suo arrivo non si sapeva nulla ma, dopo essere apparso a sopresa nel video postato da Kate Middleton in occasione della Festa della Mamma, celebrata in Inghilterra domenica scorsa, il misterioso cocker spaniel color marrone è subito diventato il beniamino dei social. Si tratta, forse, di un nuovo compagno di giochi per Orla, la cagnolina della stessa razza, adottata quattro anni fa, e sopratutto per i piccoli George, Charlotte e Louis? ... 🔗iodonna.it

Kate Middleton cambia look per l’anniversario con William: il nuovo colore di capelli - Il 29 aprile 2025 non è stato solo un giorno speciale per Kate Middleton e il Principe William, che hanno celebrato il loro 14° anniversario di matrimonio, ma anche per gli osservatori reali di tutto il mondo. In occasione della visita ufficiale alle isole di Mull e Iona, in Scozia, la Principessa del Galles ha sfoggiato un nuovo look che ha subito catalizzato l’attenzione: una chioma biondo caramello, luminosa e raffinata, che segna un’evoluzione nel suo stile personale. 🔗tvzap.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Il nuovo look di Kate Middleton: per la primavera sceglie i capelli bronde; Kate Middleton brilla in Scozia grazie al nuovo look, il colore luminoso per la primavera; Kate Middleton, una principessa sempre più bionda; Kate Middleton compie 43 anni: cosa ci raccontano i dettagli di stile scelti per il ritratto nuovo di zecca. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Kate Middleton brilla in Scozia grazie al nuovo look, il colore luminoso per la primavera - I Principi di Galles sono tornati in Scozia per il loro quattordicesimo anniversario: ad attirare l’attenzione è stata Kate Middleton, con un nuovo look. 🔗dilei.it

Kate Middleton, il nuovo colore di capelli è già tendenza - La principessa ha sfoggiato un tono bronde, ovvero un mix tra castano e biondo dall'effetto molto naturale. Schiarendo la sua chioma in modo raffinato ... 🔗corriere.it

Kate Middleton, una principessa sempre più bionda - La principessa Kate Middleton ha sfoggiato un nuovo look sull'isola di Mull: capelli illuminati da riflessi biondi. Il video di Amica.it ... 🔗amica.it