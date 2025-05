Laprimapagina.it - Il Nobel Jean-Pierre Sauvage a Perugia: lectio magistralis su nanotecnologie e motori molecolari

Il Premioper la Chimica 2016,, sarà ospite ail prossimo 7 maggio per un evento di straordinario rilievo scientifico e culturale. Alle ore 17:30, presso l’Auditorium San Francesco al Prato, il celebre scienziato francese terrà unadal titolo “Nanomachines and Motors in Biology and Chemistry”.L’appuntamento rappresenta un’importante occasione per il pubblico umbro – e non solo – di ascoltare uno dei massimi protagonisti della ricerca scientifica contemporanea, noto per i suoi studi pionieristici nel campo delle nanomacchine, che gli sono valsi ilcondiviso con Fraser Stoddart e Bernard Feringa.Il prof.accompagnerà i presenti in un affascinante viaggio nel cuore della chimica molecolare, esplorando le interconnessioni tra chimica, biologia e movimento a livello nanoscopico. 🔗 Laprimapagina.it