Il mondo di DoDo Un richiamo alla natura

DoDo riporta in scena il DoDo, l'animale estinto, affiancato dalla modella Mila van Eeten, nuovo volto del brand. La campagna riafferma il simbolo iconico del marchio, impresso da decenni nella memoria di tutti, comunicando un messaggio chiaro e coerente: per DoDo, tutto è scritto nel suo stesso nome.La campagna si sviluppa come una danza intima tra modella e icona. Ciò che inizia come un incontro distante si evolve in una connessione magnetica: prima, un'osservazione cauta, dove Mila e il DoDo si studiano con genuina curiosità.Mentre le barriere si dissolvono, il loro legame si trasforma in qualcosa di radicale e puro. Immortalata da Bibi Cornejo Borthwick, forza silenziosa dietro alcune delle immagini più incisive della moda per Dazed e AnOther Magazine, questo viaggio culmina in un capitolo finale – che sarà svelato entro fine anno - dove i confini tra umano e natura sfumano in qualcosa di completamente nuovo, incarnando la visione di DoDo dell'armonia tra presenza e spazio.

Cop16, Greenpeace in azione: "Se cade la natura, casca il mondo" - Sei grandi tessere da domino sono state disposte davanti alla sede della Fao dove si terranno i negoziati della conferenza sulla biodiversità Alla vigilia dell'apertura della Conferenza delle Parti sulla Biodiversità (Cop16Bis) di Roma, questa mattina Greenpeace è entrata in azione davanti alla sede della Fao per mandare un messaggio ai delegati dei governi che, […]

Turismo romagnolo, alla Bit di Milano si parlerà dell'outdoor e l'irresistibile richiamo della natura - L'entroterra forlivese protagonista martedì alla Bit di Milano, la manifestazione internazionale che raduna gli operatori turistici, agenti di viaggio, aziende e ditte di promozione turistica o comunque legate all'indotto di settore, in un incontro dedicato a "Outdoor e active: l'irresistibile...

Un numero infinito di isole, tra lagune blu e vulcani verdissimi. Andiamo alla scoperta delle più affascinanti, dove la natura riserva sorprese. Come la grotta navigabile più lunga del mondo - "L'Asia che sorride", cosi sono definite le Filippine. Un arcipelago di rara bellezza nel sud est asiatico tra l'Oceano indiano, il Mar Cinese meridionale e il Mar di Celebes. Rientrando nella cintura di fuoco del Pacifico, molte delle settemila isole, di cui solo duemila abitate, sono in realtà antichi crateri e contano tante montagne superiori ai 2000 metri, tra vulcani attivi e spenti che si possono scalare fino alla vetta.

