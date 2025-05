Il momento no di Lookman | un fuoriclasse che s’imbroglia nella troppa estetica quando all’Atalanta occorre concretezza

Lookman e quel momento d’appannamento che sta avendo all’Atalanta. Un fuoriclasse dove la “sufficienza” e qualche dribbling di troppo non bastano La priorità per l’Atalanta è sempre il collettivo, anche se il fuoriclasse rimane la marcia in più dell’intero blocco, e se esso viene a mancare lo si nota all’istante, e ovviamente nei risultati . 🔗 Calcionews24.com - Il “momento no” di Lookman: un fuoriclasse che s’imbroglia nella troppa estetica (quando all’Atalanta occorre concretezza) Ademolae queld’appannamento che sta avendo. Undove la “sufficienza” e qualche dribbling di troppo non bastano La priorità per l’Atalanta è sempre il collettivo, anche se ilrimane la marcia in più dell’intero blocco, e se esso viene a mancare lo si nota all’istante, e ovviamente nei risultati . 🔗 Calcionews24.com

