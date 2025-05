Il mio funerale? Farò un figurone con un bel vestito largo e mi farò truccare dalla mia truccatrice Paolo Fresu suonerà per me | così Ornella Vanoni

Ornella Vanoni ci scherza sempre su da Fabio Fazio a “Che tempo che fa”, quando dice che non sa se riuscirà a tornare la puntata successiva. Il tema? Il funerale: “Mi sono gia? organizzata: ho chiesto a Paolo Fresu di suonare al mio funerale, indossero? un bel vestito largo tutto plisse?, mi faro? truccare dalla mia truccatrice. Faro? un figurone. Non voglio morire tardi, non potrei sopportare di stare a casa senza far niente”. Lo ha rivelato l’artista a Il Corriere della Sera nel presentare il suo nuovo libro “Vincente o perdente”, scritto con Pacifico, che esce il 6 maggio.Sono tanti gli aneddoti raccontati nel volume: “Giorgio Strehler portava nella mia vita una vita smisurata. Se c’era da sperimentare con l’erotismo, se era quello che desiderava, mi affidavo. – ha rivelato – Se erano le droghe, o qualsiasi possibilità di alterazione, mi allineavo. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - “Il mio funerale? Farò un figurone con un bel vestito largo e mi farò truccare dalla mia truccatrice. Paolo Fresu suonerà per me”: così Ornella Vanoni ci scherza sempre su da Fabio Fazio a “Che tempo che fa”, quando dice che non sa se riuscirà a tornare la puntata successiva. Il tema? Il: “Mi sono gia? organizzata: ho chiesto adi suonare al mio, indossero? un beltutto plisse?, mi faro?mia. Faro? un. Non voglio morire tardi, non potrei sopportare di stare a casa senza far niente”. Lo ha rivelato l’artista a Il Corriere della Sera nel presentare il suo nuovo libro “Vincente o perdente”, scritto con Pacifico, che esce il 6 maggio.Sono tanti gli aneddoti raccontati nel volume: “Giorgio Strehler portava nella mia vita una vita smisurata. Se c’era da sperimentare con l’erotismo, se era quello che desiderava, mi affidavo. – ha rivelato – Se erano le droghe, o qualsiasi possibilità di alterazione, mi allineavo. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

