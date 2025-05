Il Milan come su un tapis roulant | corre corre verso un d s ma resta sempre allo stesso punto Corsport

Milan continua nella sua spasmodica ricerca del dirigente sportivo giusto da mettere a capo dello staff tecnico a partire dalla prossima stagione. Si era prima parlato lungamente di Paratici, poi di Tare e D'Amico ma tutte e le tre le alternative, ricorda il Corriere dello Sport, sembrano essersi spente. A questo punto Cardinale e in generale la dirigenza è piombata in un caos da cui ha fretta di riprendersi.Al Milan cercare il direttore sportivo è come correre su un tapis roulant (Corsport)L'analisi del quotidiano agisce in questo senso:"Sfogliare la margherita, al Milan, non è un'operazione semplice. Tutt'altro. Ognuno vuole il suo petalo, ognuno vorrebbe tenere per sé il fiore, ognuno ha i suoi tempi di azione. E, al dunque, non si arriva mai, nonostante la decisione in questione sia di primaria importanza per le sorti del prossimo futuro del club.

