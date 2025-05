Il marciapiede di via Vespucci versa in una situazione di totale incuria

marciapiede di via Vespucci versa in situazione di incuria. Oltre alla scarsa illuminazione notturna, il verde di siepi e alberature non viene correttamente curato ed è ormai. 🔗 Forlitoday.it - "Il marciapiede di via Vespucci versa in una situazione di totale incuria" Scrive Andrea: "È un triste refrain quello che si legge ormai quotidianamente sulle vostre pagine e purtroppo anche ildi viaindi. Oltre alla scarsa illuminazione notturna, il verde di siepi e alberature non viene correttamente curato ed è ormai. 🔗 Forlitoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Di Pillo (Pettinari sindaco): "Il marciapiede di via dei Marsi una barriera, disabili rischiano di essere investiti" - “Nulla di tutto quello che dovrebbe essere il Peba (Piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche) è realtà se non piccoli accorgimenti”. Un atteggiamento che “semina sconcerto e rabbia in una larga fetta di cittadini che nelle loro esperienze in città, verificano quotidianamente le... 🔗ilpescara.it

"Nave Vespucci nel porto, conferma della centralità mediterranea di Brindisi" - BRINDISI - Successo per la nave Amerigo Vespucci, nel porto interno di Brindisi. Il veliero della Marina Militare, reduce dal successo del tour mondiale, sosterà "affacciata" su viale Regina Margherita, da oggi (sabato 12) a martedì 15 aprile, nella sesta tappa del tour del Mediterraneo. Toccherà... 🔗brindisireport.it

Vespucci-Colombo, giovedì 27 febbraio nuovo incontro con il gruppo di lettura - Proseguono gli appuntamenti mensili del Gruppo di Lettura "Milton" della Biblioteca Vespucci – Colombo, coordinato da Francesca Cordì. Il prossimo incontro si terrà giovedì 27 febbraio alle 18 nell'Aula Magna della sede dell'Istituto scolastico in Via Chiarini. Il libro selezionato per questo... 🔗livornotoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Imperia: Lungomare Vespucci, lettera di protesta per il degrado dei marciapiedi. Rifiuti di ogni genere, erbacce e tombini otturati. Il sindaco intervenga/Le immagini. 🔗Ne parlano su altre fonti