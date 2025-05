Il Mantova stende il Cesena e fa tre passi verso la salvezza

Mantova fa pienamente il suo e conquista tre punti d'oro con il Cesena. La permanenza in B dei virgiliani riceverà risposte dalle prossime due sfide dirette con Salernitana e Carrarese ma, intanto, la squadra di mister Possanzini ha ribadito di crederci e di avere ritrovato il giusto spirito per conservare l'ambito posto tra i cadetti.Al "Martelli", a dire il vero, il Cesena ha confermato di non attraversare un grande momento di forma, anche se il fatto di avere giocato tutta la ripresa con un uomo in meno ha certamente condizionato i bianconeri che, comunque, hanno cercato di non mollare sino agli ultimi minuti. Nonostante le preoccupazioni della vigilia a causa delle numerose assenze, i biancorossi, sostenuti con grande calore dai loro tifosi, sono riusciti a mettere in mostra una prova di buon livello, che ha saputo indirizzare ben presto sul binario desiderato la gara che poi i padroni di casa hanno saputo gestire con crescente convinzione.

