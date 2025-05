Il malore rivelatore Una madre non sviene per pura strategia

madre dell’amico di Marco Poggi, fratello di Chiara, tace davanti ai carabinieri di Milano esercitando ai sensi del 199 cp un diritto pieno, quello di non parlare in quanto prossimo congiunto. E crolla sotto la pressione. Il suo silenzio di lunedì scorso, però, nella logica spietata della cronaca, parla più di mille parole. Ma è davvero così? Daniela Ferrari, la mamma di Andrea, entra in caserma preparata a proteggere suo figlio. Sa cosa non dire, sa dove fermarsi. Ma non sa che, da un momento all’altro, il terreno sotto di lei cederà. Le pongono una domanda inattesa. 🔗 Quotidiano.net - Il malore rivelatore. Una madre non sviene per pura strategia Alberto Stasi è già semi-libero. Andrea Sempio è di nuovo un nome che pesa nel delitto di Garlasco. Mentre uno torna a respirare fuori dal carcere, l’altro rientra dalla finestra della memoria giudiziaria. Diciotto anni dopo, ladell’amico di Marco Poggi, fratello di Chiara, tace davanti ai carabinieri di Milano esercitando ai sensi del 199 cp un diritto pieno, quello di non parlare in quanto prossimo congiunto. E crolla sotto la pressione. Il suo silenzio di lunedì scorso, però, nella logica spietata della cronaca, parla più di mille parole. Ma è davvero così? Daniela Ferrari, la mamma di Andrea, entra in caserma preparata a proteggere suo figlio. Sa cosa non dire, sa dove fermarsi. Ma non sa che, da un momento all’altro, il terreno sotto di lei cederà. Le pongono una domanda inattesa. 🔗 Quotidiano.net

Su altri siti se ne discute

Ilaria Sula, i funerali a Terni: la madre ha un malore. Bara bianca coperta di fiori, il corteo e gli striscioni contro la violenza - Terni, 7 aprile 2025 – Una bara bianca, coperta di rose bianche e rosse. È partito dalla casa di viale dello Stadio a Terni il corteo funebre che porta il feretro di Ilaria Sula, la studentessa di 22 anni uccisa dall’ex fidanzato a Roma, fino al cimitero comunale. L’uscita della bara bianca è stata accompagnata da un lungo applauso delle diverse centinaia di persone, tra amici e parenti, arrivate per dare l’ultimo saluto a Ilaria. 🔗lanazione.it

Delitto Garlasco, nuova svolta nelle indagini: la madre di Sempio colpita da un malore improvviso - Una nuova figura si affaccia nelle indagini sul delitto di Garlasco, gettando ulteriore incertezza su un caso già intricato. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Giorno, i carabinieri avrebbero chiesto informazioni su una terza persona a Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, attualmente indagato per l’omicidio di Chiara Poggi dopo la riapertura del caso. La donna, sorpresa dalla richiesta, avrebbe avuto un attacco di panico, come rivelato dal legale del 37enne, Angela Taccia. 🔗thesocialpost.it

Malore improvviso alla prima domanda: il giallo ,dell'audizone della madre di Sempio - La domanda specifica su un dettaglio riservato di quella mattina del delitto di Garlasco e il malore improvviso. Al punto che Daniela Ferrari, la mamma di Andrea Sempio, il nuovo indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi, si è accasciata a terra e il verbale è stato interrotto, dopo appena otto minuti. È un giallo quello che si è consumato ieri mattina nella caserma di via Moscova, dove i carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano, agli ordini del colonnello Antonio Coppola e su disposizione della Procura di Pavia guidata da Fabio Napoleone, avevano convocato la mamma di Sempio ... 🔗iltempo.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Malori a scuola, sospetto Dsa: 13enne non dormiva a casa per paura che il padre uccidesse la madre, lo scopre una docente. 🔗Cosa riportano altre fonti

La neonata ha un malore e muore all'improvviso: indagata la madre - La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta sulle cause della morte di una bambina di pochi mesi deceduta all'ospedale Garibaldi Nesima. La piccola era stata portata dai genitori nel pronto soccorso ... 🔗msn.com

Il malore nel sonno e il corpo scoperto dalla madre. Morto a 16 anni, disposta l’autopsia - Rientrata a casa dal lavoro quando non l’ha visto e neppure le rispondeva ... di una coppia di giovani genitori di origine albanese. Sia la madre che il padre, come raccontano i vicini, sono ... 🔗lanazione.it

Accusa malore in casa il giorno di Pasquetta. Salvata dai poliziotti - La madre non rispondeva più al telefono. Così la figlia, spaventato, ha allertato il 112. Una donna di 50 anni aveva avuto un malore. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e polizia ... 🔗romatoday.it