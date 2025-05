Il maestro Muti con i Berliner Philharmoniker al Petruzzelli | Europa comunione spirituale questo un segnale importante

Petruzzelli gremito, per un evento destinato a restare nella storia della città: i Berliner Philharmoniker in concerto(per la prima volta in assoluto a Bari), diretti dal maestro Riccardo Muti.Il capoluogo pugliese è stato infatti, quest'anno, il luogo per il tradizionale.

“Mi sento un padre in pectore dei Wiener Philharmoniker”: il maestro Riccardo Muti festeggia al Teatro alla Scala 50 anni ininterrotti sul podio - Il Maestro Riccardo Muti ha passato 50anni ininterrotti sul podio dei Wiener Philharmoniker e 55 anni dal primissimo concerto. Così il 25 febbraio al Teatro della Scala di Milano sold out si terrà un evento speciale, prima di partire per gli Stati Uniti per tre concerti alla Carnegie Hall di New York il 28 febbraio e il 1 e 2 marzo. Il programma del concerto del 25 febbraio a Milano include la Sinfonia n° 4 “Tragica” di Franz Schubert e la Sinfonia n° 7 di Anton Bruckner. 🔗ilfattoquotidiano.it

Muti a Bologna con i Berliner Philharmoniker - Venerdì 2 maggio i Berliner Philharmoniker faranno il loro ritorno a Bologna, al PalaDozza, inaugurando la rassegna Grandi Interpreti del Bologna Festival. Giunta alla sua 44a edizione, la manifestazione aprirà così il suo cuore pulsante con un concerto straordinario che vedrà l'orchestra sinfonica berlinese, una delle più prestigiose del mondo, venire diretta per l'occasione da Riccardo Muti. Si tratta dunque del rinnovamento di un legame, quello fra i Berliner Philharmoniker e il maestro italiano, che dura da oltre mezzo secolo, da quando Muti venne invitato sul podio della celebre ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Riccardo Muti dirige i Berliner. Philharmoniker al PalaDozza - Una splendida ‘ouverture’ per la 44ª edizione di ’Bologna Festival’ che domani sera al PalaDozza accoglierà i Berliner Philharmoniker, ... 🔗msn.com

