Il look primaverile di Michelle Hunziker | un mix di eleganza e vivacità

Valentina Barbieri imita Michelle Hunziker al GialappaShow: la reazione della conduttrice - La prima puntata del 2025 del GialappaShow ha offerto al pubblico nuovi momenti di spensieratezza e divertimento. Alle parodie ormai note dei di Stefano De Martino e Annalisa, adesso si è aggiunta anche quella di Michelle Hunziker, interpretata dalla talentuosa imitatrice Valentina Barbieri. Dopo... 🔗europa.today.it

Ilary Blasi e Michelle Hunziker insieme alle Maldive: la giornata comincia con l’allenamento vista mare - Come cominciano le giornate di Ilary Blasi e Michelle Hunziker alle Maldive? Con l'attività fisica "vista mare", a prova del fatto che non riescono a rinunciare allo sport neppure in vacanza.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Michelle Hunziker e Fabio Rovazzi insieme sul divano per la finale di Sanremo 2025. “Poi c’è l’Eurovision, ma chi lo presenta?” - Milano, 16 febbraio 2025 – Olly vince la 75esima edizione del Festival di Sanremo con il brano ‘Balorda Nostalgia’ e la canzone ci porta all’Eurovision Song Contest, che si svolgerà dal 13 al 17 maggio di quest’anno al St. Jakobshalle di Basilea in Svizzera. Sarà soddisfatto Fabio Rovazzi, che ieri sera, in una delle sue storie Instagram mentre guardava la finale in tv, si chiedeva chi fosse il più adatto a partecipare all’evento musicale europeo? Una domanda fatta anche per scherzare con Michelle Hunziker, seduta sul divano accanto a lui: “Perché poi c’è l’Eurovision, chissà chi lo ... 🔗ilgiorno.it

Michelle Hunziker: il nuovo look primaverile e le scelte di stile per il 2025 - Michelle Hunziker si prepara per l'Eurovision 2025 a Basilea, sfoggiando un abito giallo canarino su Instagram e celebrando la primavera con un bikini colorato al lago di Como. 🔗ecodelcinema.com

Michelle Hunziker, Primo Maggio in bikini: anticipa l’estate col due pezzi color limone - Con il weekend del Primo Maggio si chiude il lunghissimo ponte di primavera e sono moltissimi coloro che nelle prossime ore saranno alle prese con il rientro dalle recenti vacanze. Chi è rimasto in ci ... 🔗fanpage.it

La camicia di jeans di Michelle Hunziker è il tocco country (e chic) dei look della Primavera 2025 - La camicia di jeans è un evergreen di stagione e in questa versione denim on denim afferma la sua immortalità ... 🔗elle.com