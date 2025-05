Il guasto all' acquedotto Santissima perdita individuata ma servono altri interventi

perdita riscontrata nell'acquedotto Santissima. La perdita individuata, come spiega la stessa Amam, è stata riparata, ma si rendono necessari. 🔗 Messinatoday.it - Il guasto all'acquedotto "Santissima", perdita individuata ma servono altri interventi Tornerà regolare nel pomeriggio l'erogazione d'acqua tra Santa Margherita e Galati. Questa l'ultima stima di Amam che da ieri lavora per riparare lariscontrata nell'. La, come spiega la stessa Amam, è stata riparata, ma si rendono necessari. 🔗 Messinatoday.it

Cosa riportano altre fonti

Altre fonti ne stanno dando notizia

