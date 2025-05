Il governo stoppa il gender nelle scuole Consenso dei genitori per le iniziative

Laverita.info - Il governo stoppa il gender nelle scuole. «Consenso dei genitori per le iniziative» Varato disegno di legge promosso da Valditara. Vieta lezioni sessuali alle elementari e prevede l’ok dei familiari alle medie e al liceo. Nuove norme anche a tutela dei prof. 🔗 Laverita.info

Le notizie più recenti da fonti esterne

Studenti intitolano le scuole alle vittime di femminicidi: "Il governo continua a restare in silenzio" - Contro i femminicidi. Oggi, 3 aprile, in tutto il Lazio, compresa Viterbo, gli studenti si sono mobilitati per far sentire la rabbia e hanno intitolato le scuole con i nomi delle donne uccise nel 2025 per mano di un uomo. L'iniziativa della Rete degli studenti medi arriva il giorno dopo la... 🔗viterbotoday.it

“Mio Figlio No”: al via la campagna di Pro Vita contro i corsi gender nelle scuole - Roma, 20 feb – Nella giornata di ieri Pro Vita & Famiglia Onlus ha organizzato nella Capitale una conferenza dal titolo “Gender: tempo scaduto, appello al Governo”. L’obbiettivo dell’incontro denunciare l’imposizione di contenuti ideologici nelle scuole e chiedere l’approvazione urgente di una legge nazionale a tutela della libertà educativa della famiglia. Proprio quest’ultima proposta sarà al centro della campagna di mobilitazione nazionale “Mio Figlio No”. 🔗ilprimatonazionale.it

Il governo stoppa Salvini al Viminale. Ma lui insiste: «Parlerò con Meloni» - Barricate dei ministri contro l’Opa del leghista sulle deleghe di Piantedosi. Che glissa: «Nel weekend ho seguito il calcio...» Continua a leggere 🔗laverita.info

Cosa riportano altre fonti

Il governo stoppa il gender nelle scuole. «Consenso dei genitori per le iniziative»; Il governo stoppa l’«educazione sessuale» a scuola; Metallo (Pd): «Il governo ha sbagliato a destinare quei fondi alla prevenzione sull’infertilità»; STOP GENDER NELLE SCUOLE!. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Scuola. Pro Vita Famiglia: ‘Consenso informato’ passo storico contro gender nelle scuole - “Pro Vita & Famiglia accoglie con grande soddisfazione il provvedimento del Governo, promosso dal Ministro Valditara, che obbliga le scuole a chiedere il consenso informato dei genitori sulle attività ... 🔗adnkronos.com

Gender nelle scuole primarie, Sasso: "In Toscana progetti per 600mila euro" - "Alla Pari" -"A caccia di mostruosi stereotipi e pregiudizi". Questo è il titolo di un laboratorio organizzato dall'associazione "Woman to be" per una scuola primaria nell'ambito del progetto "Alla pa ... 🔗msn.com

Educazione sessuale a scuola solo se i genitori danno il consenso, la proposta del ministro Valditara - Nonostante il testo non sia ancora pubblico, l'ambito su cui si concentra il "consenso informato" sarà proprio quello dell' educazione sessuale. Per svolgere attività educative che hanno a che fare ... 🔗fanpage.it