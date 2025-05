Il governo non dà segnali a Unicredit Lega rigida sui paletti all’Ops

Unicredit, sono distanti solo 2,8 chilometri, meno di mezz’ora a pied. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗 Ilfoglio.it - Il governo non dà segnali a Unicredit. Lega rigida sui paletti all’Ops Piazza Meda, sede di Banco Bpm, e Piazza Gae Aulenti, quartier generale di, sono distanti solo 2,8 chilometri, meno di mezz’ora a pied. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗 Ilfoglio.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il nuovo governo tedesco parte da tre punti: economia, immigrazione e difesa. Date e promesse - Berlino. “Abbiamo un programma forte davanti a noi con il quale possiamo far avanzare di nuovo il nostro paese”. Era soddisfatto il leader della Cdu, 🔗ilfoglio.it

Alluvione, i numeri forniti dal governo: ci sono da spendere 2400 milioni di euro già stanziati - Su sollecitazione della parlamentare forlivese Rosaria Tassinari, il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare Nello Musumeci ha fornito un aggiornamento sulla ricostruzione delle aree colpite dall’alluvione del 2023 in Emilia-Romagna. "Dai dati ufficiali emerge che, a fronte di... 🔗forlitoday.it

Governo italiano lancia un nuovo bonus da 190 euro: scopri come ottenerlo - Milano - Il Governo italiano ha annunciato un nuovo aiuto economico per le famiglie, introducendo un bonus da 190 euro per le spese scolastiche, estendibile a tutte le scuole. Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2025, è stato confermato e potenziato un importante incentivo fiscale destinato alle famiglie con figli a carico. Il bonus scolastico, che permette di detrarre il 19% delle spese legate all’istruzione, si applica a un massimo di 1. 🔗abruzzo24ore.tv

Approfondimenti da altre fonti

Il governo non dà segnali a Unicredit. Lega rigida sui paletti all’Ops; PIL, lavoro, industria: l’Italia è fragile e il governo Meloni non ha una politica economica; Trump disciplina l’Europa; Natale: «Dopo Sanremo l’azienda dia segnali. Non siamo un parlamentino, governiamo l’azienda». 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne