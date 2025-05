Il gol di Mkhitaryan era valido Ecco cosa dicono a Madrid

Ilgiornale.it - "Il gol di Mkhitaryan era valido". Ecco cosa dicono a Madrid Dopo la spettacolare semifinale d'andata, un giornalista di As lancia accuse molto serie nei confronti del responsabile Var di Barcellona-Inter, che avrebbe sbagliato nel consigliare all'arbitro di annullare il gol 🔗 Ilgiornale.it

Ventola: «Inter-Feyenoord? Mi annullarono un gol che era valido!» - Ventola ricorda l’unico precedente tra Inter e Feyenoord, che risale alla Coppa Uefa del 2002. In quel caso, l’ex attaccante giocò titolare. PRECEDENTE AMARO – A Viva El Futbol, Nicola Ventola ricorda l’ultimo confronto tra Inter e Feyenoord, che a marzo si giocheranno l’accesso ai quarti di finale di Champions League. Le sue parole: «Nelle due partite in cui l’Inter ha giocato col Feyenoord era la semifinale di Coppa Uefa, giocavo io titolare. 🔗inter-news.it

Da Madrid attaccano: “Il gol di Mkhitaryan era regolare” - Non si placano le polemiche dopo Barcellona-Inter. Al centro della discussione, il gol del possibile 4-3 firmato da Henrikh Mkhitaryan, annullato dal VAR per fuorigioco. A infiammare ulteriormente il dibattito ci ha pensato Tomàs Roncero, noto giornalista del quotidiano spagnolo AS e tifoso dichiarato del Real Madrid, che su X (ex Twitter) ha pubblicato il frame del gol annullato scrivendo ironicamente: “Gol regolare. 🔗ilnerazzurro.it

Gol Mkhitaryan Barcellona-Inter, clamoroso da Madrid: ‘Era regolare!’ - Clamoroso a Madrid: secondo il giornalista di AS il gol di Mkhitaryan in Barcellona-Inter, annullato per fuorigioco, era regolare. SCANDALO – Da Madrid gridano allo scandalo all’indomani della semifinale di andata di Champions League tra Barcellona-Inter, finita 3-3 al Montjuic. E il focus si concentra sul gol annullato ad Henrikh Mkhitaryan, che si è visto annullare il gol per fuorigioco dal VAR per mezza scarpina in offside. 🔗inter-news.it

