Il giro in bici per il Primo Maggio finisce in tragedia | malore fatale ciclista 50enne muore sull' asfalto

tragedia nel Barese: ciclista 50enne colto da malore muore sull'asfalto. Il giro in bici tra amici per il Primo Maggio si trasforma in dramma. È quello che è successo questa mattina. 🔗 Quotidianodipuglia.it - Il giro in bici per il Primo Maggio finisce in tragedia: malore fatale, ciclista 50enne muore sull'asfalto nel Barese:colto da. Ilintra amici per ilsi trasforma in dramma. È quello che è successo questa mattina. 🔗 Quotidianodipuglia.it

