Il gin con l’albana conquista Londra | premiato Zavalloni

Zavalloni. Il riconoscimento è arrivato nell’ambito dei World gin awards di Londra, appuntamento annuale nel quale si selezionano i distillati migliori in sette categorie, delineate da esperti internazionali sulla base delle preferenze di consumatori e addetti ai lavori.La creazione di Zavalloni si è piazzata sul podio nella categoria denominata “Signature botanical”, dedicata ai gin che si concentrano su una particolare botanica (o aroma). Al concorso – curato da ‘Thedrinksreport.com’, guida online di riferimento per i professionisti del settore - partecipano sia piccole distillerie artigianali, sia i colossi del beverage. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Il gin con l’albana conquista Londra: premiato Zavalloni Cesena, 1 maggio 2025 – Passerella londinese con tanto di medaglia di bronzo per Alba87 Gin, il distillato con infiorescenza di albana ideato, nel 2021, dal cesenate Marco. Il riconoscimento è arrivato nell’ambito dei World gin awards di, appuntamento annuale nel quale si selezionano i distillati migliori in sette categorie, delineate da esperti internazionali sulla base delle preferenze di consumatori e addetti ai lavori.La creazione disi è piazzata sul podio nella categoria denominata “Signature botanical”, dedicata ai gin che si concentrano su una particolare botanica (o aroma). Al concorso – curato da ‘Thedrinksreport.com’, guida online di riferimento per i professionisti del settore - partecipano sia piccole distillerie artigianali, sia i colossi del beverage. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

