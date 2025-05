Il giallo della morte di Edi Copes | arriva l’ultima archiviazione dopo indagini impossibili

Copes era stato trovato morto in un fosso, la notte tra l’8 e il 9 febbraio 1982 a Sorico, poco distante dalla strada che conduce a Ponte del Passo. Un incidente, all’apparenza, ma quella versione non aveva mai convinto nessuno, e poi più volte in questi ultimi 40 anni, la Procura di Como ha cercato di riprendere le indagini alla ricerca di nuovi elementi. Ma ora ancora una volta, il fascicolo è stato archiviato, davanti a oggettive impossibilità di proseguire nelle indagini.Copes, secondo la versione finita agli atti, era stato colpito alla testa dallo specchietto retrovisore di un camion in transito, che lo aveva sfiorato mentre camminava in piena notte a lato della strada. E poi presumibilmente, soccorso dal camionista che avrebbe tentato di invano portarlo in ospedale, per poi tornare ad adagiarlo ormai senza vita nel punto in cui era avvenuto l’incidente. 🔗 Ilgiorno.it - Il giallo della morte di Edi Copes: arriva l’ultima archiviazione dopo indagini “impossibili” Sorico (Como) – Ediera stato trovato morto in un fosso, la notte tra l’8 e il 9 febbraio 1982 a Sorico, poco distante dalla strada che conduce a Ponte del Passo. Un incidente, all’apparenza, ma quella versione non aveva mai convinto nessuno, e poi più volte in questi ultimi 40 anni, la Procura di Como ha cercato di riprendere lealla ricerca di nuovi elementi. Ma ora ancora una volta, il fascicolo è stato archiviato, davanti a oggettivetà di proseguire nelle, secondo la versione finita agli atti, era stato colpito alla testa dallo specchietto retrovisore di un camion in transito, che lo aveva sfiorato mentre camminava in piena notte a latostrada. E poi presumibilmente, soccorso dal camionista che avrebbe tentato di invano portarlo in ospedale, per poi tornare ad adagiarlo ormai senza vita nel punto in cui era avvenuto l’incidente. 🔗 Ilgiorno.it

Su questo argomento da altre fonti

Sangue nella sala slot: è giallo sulla morte del 19enne - Una macabra scoperta quella avvenuta nella tarda serata di ieri (12 aprile) nella sala slot del Beautiful Cofee e Bakery di via Atellana a Cesa, zona di confine con Orta di Atella. In una pozza di sangue, attinto da colpi d'arma da fuoco è stato rinvenuto il corpo senza vita di Davide... 🔗casertanews.it

Karine Cogliati, il giallo della morte: trovata legata mani e piedi in un sentiero a Carate Brianza - Carate Brianza (Monza Brianza), 18 Febbraio 2025 – Raccolta in posizione fetale e legata con una felpa che passava sotto le gambe, allacciava le caviglie e che qualcuno le ha poi annodato sopra la testa come un sacchetto per trasportarla nel luogo in cui il suo corpo è stato abbandonato. Il ritrovamento del corpo Così è stata trovata domenica pomeriggio la ragazza italo-brasiliana di 26 anni senza fissa dimora, il cui cadavere è stato scoperto da un cittadino che stava passeggiando in un sentiero impervio nella zona delle grotte di Realdino a Carate Brianza. 🔗ilgiorno.it

Il giallo della morte di Alessandro Coatti, ucciso e fatto a pezzi: “Smembramento un messaggio e non un fine” - Le autorità locali “brancolano nel buio”, ammettono i familiari di Alessandro Coatti, il biologo italiano ucciso e fatto a pezzi a Santa Marta, in Colombia. Diverse le piste seguite per risolvere il giallo ma per alcuni analisti locali “lo smembramento del corpo va letto come un messaggio e non come un fine”.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Cosa riportano altre fonti

Il giallo della morte di Edi Copes: arriva l’ultima archiviazione dopo indagini “impossibili”; La mamma di Sorico: Mio figlio Edi fu ucciso a sprangate nella notte; PELAZZA: Le barriere new jersey e la morte di Marco; Le Iene, Omicidio Edi Copes: le parole della madre Letizia | Video Mediaset. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

David Rossi, una perizia riapre il giallo della morte - Il medico legale ingaggiato dalla commissione d'inchiesta: ferite incompatibili con la caduta. Il mistero dell'orologio sparito dal polso ... 🔗msn.com

Risolto il giallo della morte di Pico della Mirandola: fu avvelenamento da arsenico - compatibili con la morte per avvelenamento acuto del filosofo – ha spiegato Fulvio Bartoli del dipartimento di Biologia dell’Ateneo pisano - Ovviamente, che si sia trattato di avvelenamento ... 🔗quotidianosanita.it

Giallo sulla morte di Tania Bellinetti: il compagno non si trova - E lo hanno riferito agli agenti. Anzi, avrebbero detto di averlo visto uscire dal palazzo intorno all’ora della morte di Tania, alle 18,30. Una circostanza che adesso la polizia sta cercando di ... 🔗ilrestodelcarlino.it