Il gestore spagnolo sapeva che l’abuso di rinnovabili avrebbe causato il collasso

Laverita.info - Il gestore spagnolo sapeva che l’abuso di rinnovabili avrebbe causato il collasso Redeia due mesi fa avvertiva: il maxi uso di eolico e solare, senza fonti tradizionali, crea instabilità. Anomalia che lunedì la rete lettone ha sostenuto, mentre quella iberica no. 🔗 Laverita.info

Gestore spagnolo, ripristinata energia in varie aree Paese - Il gestore della rete elettrica spagnola Red Eléctrica afferma che sta ripristinando gradualmente la fornitura di energia alle sottostazioni in diverse aree del Paese. In una nota pubblicata online, ripresa dai media spagnoli, l'azienda ha affermato di stare lavorando con "le autorità e le agenzie competenti" per "consentire gradualmente il ripristino della fornitura di energia elettrica in tutta la penisola". 🔗quotidiano.net

