Il futuro è tra mezz’ora a Treviglio Federico Buffa racconta Lucio Dalla

Treviglio. Federico Buffa sbarca nella Bassa. Uno dei narratori sportivi più noti d'Italia cambierà tematica raccontando al Teatro Nuovo di Treviglio la vita e l'opera di Lucio Dalla.L'appuntamento è sabato 10 maggio alle 21. Nell'evento conclusivo della stagione, "Il futuro è tra mezz'ora", il giornalista dialogherà con Cesare Pomarici ripercorrendo la carriera del cantautore bolognese a partire Dalla storia delle canzoni presenti nella scaletta del suo ultimo concerto: quello di Montreux nel febbraio 2012.Un viaggio narrativo e musicale che mette insieme ricostruzione storica e aneddoti privati, dichiarazioni pubbliche e vicende ancora inedite, con lo scopo di restituire un nuovo ritrattodi Dalla.L'apparato musicale, che prevede la rivisitazione di svariati brani del concerto di Montreux, è stato realizzato con l'obiettivo di restituire alla canzoni del cantautore qualcosa della loroispirazione originaria, della loro dimensione spontanea precedente al processo di produzione discografica.

Federico Buffa in Lucio Dalla: il futuro è tra mezz’ora, di Cesare Pomarici - Giovedì 8 e venerdì 9 maggio 2025 alle ore 20.30 al Teatro Oscar di Milano (via Lattanzio 58a) va in scena lo spettacolo Lucio Dalla: il futuro è tra mezz’ora, scritto e interpretato da Cesare ... 🔗mentelocale.it