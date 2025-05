Il Forte Belvedere rivive Mostre live e caffetteria Il battesimo per i Fochi

Forte Belvedere riapre. Anzi, rinasce. L'amministrazione comunale ha scelto una data Fortemente simbolica per Firenze, quella del 24 giugno, festa del patrono San Giovanni Battista, per rendere nuovamente accessibile la mastodontica opera progettata dal Buontalenti alla fine del Cinquecento. E che ha ospitato esposizioni di grandi artisti contemporanei: Zhang Huan, Giuseppe Penone, Antony Gormley, Jan Fabre e YTALIA, solo per citarne alcuni. Ma anche grandi sfilate di moda. Per i prossimi dieci anni, della gestione se ne occupaerà Mus.E che, sia all'interno della palazzina che nelle terrazze esterne e nei giardini, organizzerà eventi culturali diversificati, performance live, eventi di arte pubblica, conferenze, proiezioni cinematografiche e festival.Previsti anche una caffetteria (il gestore è ancora da individuare) e un bookshop, la cui fruibilità sarà gratuita.

