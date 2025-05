Il finto malore in aereo l' atterraggio e la fuga | ecco la nuova strategia dei migranti per entrare in Ue

Lamezia, aereo costretto ad atterraggio d’emergenza per il malore di un passeggero: 3 ragazzi tentano la fuga - Un aereo della compagnia Pegasus Airlines PC651 è stato costretto ad un atterraggio di emergenza nella tarda serata di ieri, 28 aprile, dopo che un passeggero turco 36enne aveva accusato un malore. L’atterraggio dell’aeromobile, partito da Istanbul e diretto a Casablanca, è avvenuto all’aeroporto Lamezia Terme dove sul posto sono subito intervenuti i soccorsi con le forze dell’ordine. A quanto si apprende, tre passeggeri di origine marocchina avrebbero a quel punto approfittato dell’atterraggio per scendere sulla pista e tentare una fuga all’interno del perimetro aeroportuale dopo una ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Voli low cost, finti malori e atterraggi d’emergenza: il nuovo trucco dei migranti per arrivare nella Ue - Il fenomeno si chiama "avión patera", spesso viene organizzato sui social (o via WhatsApp) e vede come direttrice principale quella tra Marocco e Turchia: una volta in volo scatta il finto malessere p ... 🔗msn.com

Passeggero colto da malore, atterraggio d'emergenza all'aeroporto di Lamezia - Quando il velivolo della Pegasus Airlines partito da Istanbul ha toccato terra, però, tre stranieri sono fuggiti dopo una colluttazione col personale di bordo. Acciuffati poco più tardi ... 🔗rainews.it

Lamezia, aereo costretto ad atterraggio d’emergenza per il malore di un passeggero: 3 ragazzi tentano la fuga - Approfittando dell'atterraggio, tre ragazzi hanno provato a scappare. Fermati, due di loro hanno chiesto "protezione internazionale" ... 🔗ilfattoquotidiano.it