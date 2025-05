Il Feff chiude alla grande con il Gelso d' oro a Sylvia Chang

Udinetoday.it - Il Feff chiude alla grande con il Gelso d'oro a Sylvia Chang Il viaggio del Far East Film Festival sta per concludersi, un viaggio decisamente intenso e avventuroso dentro il cuore dell’Asia contemporanea, ma anche gli ultimi due giorni di cammino regaleranno moltissime soddisfazioni al devoto popolo fareastiano. Cominciando (serve ricordarlo?) da uno. 🔗 Udinetoday.it

Il "Grande Sognatore" protagonista della ventisettesima edizione del Far East Film Festival - Il "Grande Sognatore" sarà ... riconoscimento sul palco del Feff 27 giovedì primo maggio, lo stesso palcoscenico vedrà salire un altro monumento del cinema asiatico, Tsui Hark, mercoledì 30 aprile. A ... 🔗udinetoday.it